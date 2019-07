Nouvelles baisses des tarifs bancaires en 2020

Les négociations annuelles entre le haut-commissariat, les banques et l’OPT-NC dans le but de modérer les prix des services bancaires aux particuliers, ont connu une nouvelle avancée. A partir du 1er avril 2020, l’abonnement internet baissera de 41,5 % par rapport au niveau de 2019 et la mise en place d’une autorisation de prélèvement, de 42,5 %. Par ailleurs, les discussions engagées le 1er juin dernier ont permis de réaffirmer la gratuité de onze tarifs bancaires et le maintien du gel de plusieurs prestations de l’article L743-2-1 du Code monétaire et financier, pour une année supplémentaire.