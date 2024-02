[Direct] Eric Dupond-Moretti : " L'hébergement des auteurs de violence, c'est très courageux de le faire "

[17h15] " Les violences intrafamiliales sont des violences insupportables et un fléau social. L'hébergement des auteurs, c'est très courageux de le faire. C'est parfois décrié. Mais la période la plus critique est celle où le conjoint violent est viré de chez lui, alors qu'il considère qu'il doit être à son domicile. L'idée de ce centre, c'est naturellement quelque chose que je ne peux qu'encourager ", a déclaré le garde des Sceaux.





[16h46] Le ministre de la Justice visite est accueilli par Isabelle Champmoreau, membre du gouvernement, au centre de prise en charge des auteurs de violences intrafamiliales, qui doit ouvrir début avril.

[15h30] Le général Nicolas Mattheos annonce que la brigade de gendarmerie de Moindou sera opérationnelle en août prochain et sera ainsi la première des trois brigades annoncées sur le Caillou. Six gendarmes y seront affectés dont une calédonienne déjà nommée pour en prendre la tête.





[15h20] "Cette présence de nouvelle brigade de gendarmerie permettra, j'espère, à protéger vos biens", a déclaré Darmanin face aux éleveurs au sujet de la convention et de la nouvelle brigade.

[15h10] Les ministres ont rendu une visite surprise à l'école du village. Et à la question de Darmanin à un élève : "Tu veux faire quoi plus tard ?" "Ministre" lui a répondu spontanément le gamin, provoquant un éclat de rire général.





[14h50] Les ministres viennent d'arriver à Moindou. Et ouvrent la séquence par une coutume en compagnie du maire Jospeh Peyronnet. Les ministres saluent éleveurs et gendarmes devant la mairie.

[14h30] Gérald Darmanin et Marie Guévenoux sont désormais attendus à Moindou, notamment par le collectif des éleveurs (photo), pour un accueil républicain à la mairie, avant la présentation du projet de nouvelle brigade de gendarmerie spécialisée dans la lutte contre les atteintes portées à l'environnement et la signature du protocole établissant la sécurité participative, dans le cadre du dispositif des éleveurs vigilants. Parmi ces personnes attendant le ministre, Flavien Pierson, éleveur à Tontouta et Boulouparis, a encore perdu deux vaches la semaine dernière, cibles d'actes de braconnage. Soit une perte sèche de 600 000 francs. "Les gens n'ont pas conscience de tout le travail que ça représente. Ce sont des vols a main armée. Qu'est-ce qui se passera le jour où je tomberai nez à nez avec l'un d'eux ?", s'inquiète cet éleveur. "Ça peut vite déraper d'un côté comme de l'autre." Le collectif espère que la signature de cette convention permettra notamment d'apaiser ces tensions auprès d'une profession pour qui "la colère s'accumule".





[12h20] Le ministre de l'Intérieur et la ministre déléguée aux Outre-mer sont passés à La Foa pour une visite des parcelles dans lesquelles ont lieu des expérimentations sur des cultures à l'Institut agronomique néo-calédonien (IAC), et ont déjeuné avec des agriculteurs.

[11h00] Le ministre de l'Intérieur inaugure avec la présidente de la province Sud les travaux de rénovation du foyer wallisien et futunien à Magenta Aérodrome. Ces travaux, effectués entre juillet 2023 et janvier 2024 pour un montant de 70 millions de francs, consistaient en la rénovation des sanitaires, la rénovation du bureau de l'association, de la grande salle, de la mezzanine et de la

cuisine, la mise en conformité du bâtiment pour accueillir du public, le ravalement extérieur.





[11h00] La future prison de 600 places représente un investissement de " 60 milliards de francs, le plus gros investissement de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ", a souligné Eric Dupond-Moretti.





[10h30] La présidente de la province Sud, Sonia Backès, présente les plans du futur centre pénitentiaire, sur le terrain mis à disposition par la province Sud, en baie de Koutio-Koueta, à Ducos.





[9h50] La délégation a commencé la visite du Camp-Est. Les ministres et les politiques ont notamment pris connaissance de l'état des cellules.





[9h35] Tahitiens, Wallisiens, Mélanésiens, Indonésiens, Vietnamiens, caldoches… Toutes les communautés représentées au sein du personnel pénitentiaire ont offert des présents traditionnels aux ministres.





Le ministre de la Justice a ensuite pris la parole : " Vous êtes la troisième force de sécurité de ce pays. Vous avez la lourde charge de garder ceux que la justice vous a confiés et, ici, dans des conditions particulièrement difficiles. Au-delà de ce qui peut nous séparer, beaucoup de choses nous réunissent. La dignité humaine appartient à toutes les cultures. L'indignité des conditions de détention, il faut y mettre un terme. On va annoncer la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire, c'est nécessaire et cela signe l'engagement de l'Etat français. "

[9h05] Gérald Darmanin et Marie Guévenoux viennent finalement de rejoindre le garde des Sceaux au Camp-Est.





[8h50] Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti est arrivé au Camp-Est. La veille, il a qualifié "d'indignes " les conditions de détention de la prison de Nouméa. Après avoir salué le personnel pénitentiaire, le garde des sceaux doit participer à une cérémonie coutumière.





Initialement prévus sur cette séquence le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin et la ministre déléguée aux Outre-mer Marie Guévenoux ne sont pas présents sur place.

Ces ministres devaient d'abord, à 7 h 30, se rendre au haussariat pour des "échanges informels" avec les agents. Au cours de leur visite, aucun programme officiel n'a été organisé autour de l'avenir institutionnel, mais des rencontres "informelles" avec les politiques étaient envisagées.