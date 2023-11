Document martyr : une semaine d’échanges entre les groupes politiques

Depuis leur diffusion en septembre, les propositions de l’État sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie n’ont pas manqué de faire réagir les groupes politiques calédoniens, certains exigeant plusieurs modifications, d’autres les jugeant carrément inacceptables.

Ce fameux document martyr, base de travail pour définir un nouveau statut, a fait l’objet de nouvelles réunions de travail organisées par le haut-commissariat cette semaine et rassemblant certains partenaires politiques loyalistes et indépendantistes, "dans la continuité des travaux conduits par le ministre de l’Intérieur et des outre-mer relatifs à l’avenir de la Nouvelle-Calédonie", indique-t-il dans un communiqué.

Quinze heures d’échanges sereins

Ainsi, les groupes Les Loyalistes, Rassemblement, Calédonie Ensemble et UNI ont été réunis cette semaine en présence de conseillers ministériels. L’Union calédonienne n’a pas répondu à l’invitation.

"Trois réunions de travail ont été organisées. Les échanges ont duré quinze heures", dévoile le haut-commissariat. Le document martyr était au cœur des débats. "Chaque délégation a pu exprimer son point de vue et présenter ses propositions sur les points en discussion. Les échanges ont été sereins, respectueux et constructifs."

Ils donneront lieu à de nouvelles discussions et réunions en présence des ministres Gérald Darmanin et Bruno Le Maire, en visite sur le territoire les 24 et 25 novembre.