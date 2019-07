« Je me retire des institutions, pas de la vie politique »

La surprise est de taille. Louis Kotra Uregei a annoncé hier, devant les médias, sa démission de tous ses mandats électifs : de membre de l'assemblée de la province des Îles Loyauté, du Congrès, mais aussi du conseil municipal de Lifou. Deux raisons majeures expliquent cette décision prise en toute « sérénité et en accord avec l'ensemble des responsables du Parti travailliste ».

Tout d'abord, le résultat obtenu par l’organisation indépendantiste conduite par LKU dans les Loyauté aux dernières élections provinciales « n'était pas celui escompté » : 2 005 voix récoltées le 12 mai dernier, contre 3 295 amassées le 6 décembre 2009, soit deux ans après la création de la formation politique. « Il est temps que le relais soit passé à la jeunesse de notre parti » reconnaît Louis Kotra Uregei. Par cette démission, Fayssen Wéa, suivant de liste, 40 ans, fils de Macki et président du comité communal Iaaï du PT, accédera au fauteuil provincial des Îles. A travers cette promotion d’« un jeune de qualité », apparaît « la reconnaissance des gens de Gossanah, des militants de Iaaï, pour tout ce qu’ils ont fait dans la lutte » souligne le patron du mouvement, élu provincial depuis 2009. Sa désormais ex-collègue Kadrile Wright « monte » au Congrès.

« Reniements »

Second motif, très politique, « il est difficile de rester dans les institutions avec des partis qui, selon moi, ont trahi la cause kanak », estime LKU. Le doigt est pointé vers les composantes du FLNKS. Un Front qui « est devenu un fonds de commerce électoral pour servir les intérêts des partis qui sont à l’intérieur ».

Louis Kotra Uregei en veut pour preuve les tiraillements entre l’Union calédonienne et l’UNI sur l’attribution de la vice-présidence du gouvernement. « Quel spectacle ! Et quelle tristesse ! » clame le chef d’entreprises aux racines plantées du côté de Tiga qui, à l’entendre, n’a pas encore digéré « toutes ces concessions, tous ces reniements » aux Comités des signataires à Paris, « cela n’a servi à rien. Plus on a fait de concessions, plus le mouvement indépendantiste a reculé, plus les gens ici n’ont plus respecté le mouvement indépendantiste ».

LKU âgé de 68 ans ne quitte pas complètement la scène. « Je me retire des institutions, mais pas de la vie politique, que ce soit bien clair ». Louis Kotra Uregei reste président du Parti travailliste. Un congrès de l'organisation politique est programmé mi-novembre. Les points de la position au référendum de 2020 et de l’animation de la structure seront à coup sûr commentés.