Que retenir de la visite d’Éric Dupond-Moretti en Nouvelle-Calédonie ?

Au Sénat coutumier pour "honorer la justice coutumière"





Les trois ministres n’y ont pas coupé. Après un passage par Bir-Hakeim pour une cérémonie et un dépôt de gerbe au monument aux morts, Marie Guévenoux, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ont fait une halte au Sénat coutumier, accueilli par un président au ton grave : "Nous avons des choses à nous dire", leur a lancé Victor Gogny durant la coutume d’accueil. Un moment dont s’est aussi emparé Éric Dupond-Moretti pour sa première prise de parole publique : "Je suis venu honorer la justice et, au-delà, la justice coutumière, a exprimé le garde des Sceaux devant les sénateurs. La justice, c’est d’abord la paix et la possibilité d’échanger. On ne peut pas construire l’avenir si on oublie le passé."

Au palais de justice pour annoncer un renfort des effectifs





La première journée du garde des Sceaux s’est ensuite concentrée au palais de justice. Les magistrats ont profité de la présence d’Éric Dupond-Moretti pour tenir l’audience solennelle de la cour d’appel et du tribunal de première instance. Le ministre de la Justice a été largement salué pour la loi de programmation qu’il a portée jusqu’à sa promulgation en novembre 2023 et qui vient offrir des moyens supplémentaires à l’ensemble des juridictions. Et la Nouvelle-Calédonie "n’a pas été oubliée", a souligné Éric Dupond-Moretti, en annonçant la venue prochaine de deux magistrats supplémentaires et de six contractuels. Le garde des Sceaux en a profité pour inaugurer les travaux de rénovation menés ces dernières années au palais de justice à travers un programme financé par l’État à hauteur d’un milliard de francs.

Au Camp-Est pour dénoncer des "conditions indignes"





Après la visite de la prison de Nouville et de ses cellules insalubres où s’entassent les détenus, le message du garde des Sceaux est clair : "Il faut mettre un terme à ces conditions indignes", qu’elles soient pour les prisonniers comme pour le personnel pénitentiaire. Le Camp-Est compte actuellement 605 détenus pour 230 cellules et une capacité maximale de 414 places.

À Ducos pour dévoiler le projet d’une future prison





La solution pour en finir avec les conditions de détention déplorables du Camp-Est : construire une nouvelle prison. C’est en grande partie pour dévoiler les contours de ce projet, dévoilé fin 2023, que le garde des Sceaux a fait le déplacement jusqu’en Nouvelle-Calédonie. Jeudi 22 février, aux côtés de Gérald Darmanin, Marie Guévenoux et Sonia Backès, il a officialisé en baie de Koutio-Kouéta le financement de ce projet par l’État, pour un budget de 60 milliards de francs. Le nouveau centre pénitentiaire comptera 600 places. De quoi faire de la Nouvelle-Calédonie le territoire avec les "meilleures structures pénitentiaires de France". S’il a d’abord préféré ne pas livrer de calendrier précis, le ministre de la Justice a finalement déclaré, lors son interview télévisée jeudi soir, qu’un début de construction était envisagée pour 2028 et une livraison de la prison en 2032.

À Koné pour inaugurer la prison du Nord





Un établissement "absolument unique". Voilà les termes employés par Éric Dupond-Moretti pour qualifier le centre pénitentiaire de Koné. Ouvert début 2022, l’établissement a été inauguré vendredi par le garde des Sceaux. Avec ses 88 agents et 120 places pour actuellement 108 détenus, cette prison "permet le rééquilibrage entre les provinces Sud et Nord" et permet de "réduire les distances entre détenus et familles". "Hier au Camp-Est, c’était la nuit, aujourd’hui au centre de Koné, c’est le jour." Pour conclure son déplacement, Éric Dupond-Moretti a assisté à la rentrée des avocats, vendredi en fin de journée, avant de s’envoler pour l’Hexagone.