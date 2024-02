L’État annonce "un investissement sans précédent" contre l’insécurité routière

Parifex. Ce nom ne dit rien aux Calédoniens et pourtant, il pourrait faire grincer bien des dents parmi les conducteurs trop pressés. C’est l’appellation des quatre nouveaux modèles de radar qui viennent de débarquer sur le Caillou (dont trois seront déployés en zone gendarmerie et un en zone police). Un équipement de "dernière génération" qui peut scanner son environnement à 360 degrés et prendre des photos d’une haute précision avec une portée de 100 mètres. Autrement dit, ces radars mobiles, qui pourront fonctionner de jour comme de nuit, sont beaucoup plus performants sur le flux d’images traitées en temps réel. En clair, ils épingleront à coup sûr les automobilistes en excès de vitesse, là où avec les anciennes générations, près de 20 % des clichés de conducteurs en infraction étaient finalement inexploitables.





Alors que la vitesse excessive est, avec la consommation d’alcool, de stupéfiants et le non-port de la ceinture de sécurité, la principale cause des accidents et des décès sur les routes du pays, ce dispositif était très attendu par les forces de l’ordre.

Et c’est la raison pour laquelle, la police nationale a tenu à en faire ses premières démonstrations ce mercredi soir, à Nouville, devant les ministres de l’Intérieur et la ministre déléguée des Outre-mer, qui en a profité pour annoncer un "investissement sans précédent" de la part de l’État sur le thème de la sécurité routière, pour lequel il n’est pas compétent.

"Il y a encore beaucoup de travail à faire"

Ainsi, 31 millions de francs seront débloqués pour cette année 2024, puis une enveloppe de 7,1 millions de francs chaque année, à compter de 2025. " Il y a quatre fois plus de morts en Nouvelle-Calédonie que dans l’Hexagone (proportionnellement à la population), c’est donc une cause extrêmement importante sur laquelle le gouvernement français et l’Était souhaitent s’engager, affirme Marie Guévenoux. Cela peut financer des opérations de prévention, mais également des opérations de contrôle, qui seront à voir en lien avec le gouvernement afin de réduire le nombre de décès, c’est capital. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour atteindre des taux et des chiffres beaucoup plus raisonnables ici et moins de morts sur les routes pour la sécurité des Calédoniens."

Si la ministre déléguée annonce ce coup de pouce financier en espérant que "ce sujet soit pris à bras-le-corps", elle tient à préciser que l’État "n’a pas à empiéter ou à devoir donner des recommandations au gouvernement local" sur le sujet, bien qu’il doive "être collectif et dans lequel chacun doit s’engager."