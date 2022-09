Une nouvelle déclaration de groupe dénommé UC-FLNKS et Nationalistes a été enregistrée ce jeudi matin au Congrès.

Cette fois-ci, les trois élus de l’Éveil Océanien n’y figurent plus. Les trois élus siégeront à présent en qualité de "non-inscrits" et le groupe UC-FLNKS et Nationalistes réduit. Il est à présent composé de 13 conseillers.