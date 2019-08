La province Sud se tourne vers l’économie circulaire

En province Sud, 1 570 000 tonnes de déchets (hors industries) sont produites chaque année. Un chiffre que la direction de l’environnement souhaite voir diminuer. C’est un des objectifs qu’elle a exposés hier matin à l’auditorium de la province Sud dans le cadre de la présentation du schéma provincial de prévention et de gestion des déchets pour la période 2018-2022.

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ou celui qu’on revalorise. La province Sud souhaite ainsi donner une seconde vie à ses déchets en les voyant comme de nouvelles ressources. Dans cette optique une des mesures du nouveau schéma abordé serait de créer un Ecopôle dédié aux activités de recyclage, de valorisation et de réemploi, comme une ressourcerie, et ainsi se placer dans un principe d’économie circulaire.

L’axe principal du schéma provincial de prévention et de gestion des déchets est à la fois de prévenir les déchets en amont de leur production et d’augmenter la réutilisation des déchets restants avec un but de développement économique.

Réduction

et valorisation

La province Sud envisage de renforcer les connaissances sur le traitement et la gestion des déchets avec la création d’un Observatoire. Ce dernier collectera les données et les rendra plus facilement accessibles, tout en respectant la confidentialité de ces dernières.

Des objectifs ambitieux à l’horizon 2020 ont été développés durant cette matinée tels que le zéro plastique à usage unique, la diminution de 15 % des tonnages de déchets enfouis, la réduction de 10 % de la production de déchets (en particulier les déchets ménagers) mais aussi la valorisation de 100 % des déchets verts (sachant qu’aujourd’hui seuls 10 % de ces déchets le sont). Autre priorité : réussir à atteindre les 50 % de déchets dangereux traités. Aujourd’hui, sur les 20 000 tonnes produites, 5 000 sont exportées.

La présentation s’est conclue sur des discussions un peu vives avec les acteurs du secteur présents dans la salle. Quelques-uns ont montré une certaine impatience à faire bouger les choses. Ils ont aussi été force de propositions en mettant en avant des solutions concrètes. La directrice de l’environnement, Karine Lambert, était à l’écoute et en a pris note. Des ateliers de discussions sont prévus dans les mois à venir. Trois appels à projets sont aussi en ligne sur le site de la province Sud sur les thèmes suivants : la réduction du gaspillage alimentaire, la prévention des déchets et les alternatives aux produits plastique à usage unique.