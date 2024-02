Le programme de la visite de Gérald Darmanin et Marie Guévenoux

Comme annoncé par Les Nouvelles calédoniennes en fin de semaine dernière, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et la minsitre déléguée aux Outre-mer seront bien en visite sur le Caillou les mercredi 21 et jeudi 22 février, avant de s'envoler pour l'Australie. Voici le programme détaillé de ses deux jours sur le territoire.