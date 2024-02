Gérald Darmanin en Nouvelle-Calédonie du 20 au 22 février et en Australie les 23 et 24

Gérald Darmanin et Marie Guévenoux seront en Nouvelle-Calédonie le 20 au soir. À compter du 21 février au matin, ils échangeront sur des sujets de politiques publiques indique Outremers360. " Il y a beaucoup de questions en Nouvelle-Calédonie, de politiques publiques, de services publics que nous devons améliorer " avait indiqué le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, fin janvier. Parmi les thématiques de ce déplacement, il a cité les violences faites aux femmes et la police et la gendarmerie ainsi que la sécurité routière.

Coopération régionale et Jeux olympiques

Quant à l’avenir institutionnel de l’archipel, " je laisse les partis politiques et les élus politiques décider entre eux et lorsque leur congrès sera finalisé, lorsqu’ils se seront mis d’accord. Évidemment, l’État neutre, l’État impartial aura l’occasion d’en discuter avec eux ", avait-il ajouté fin janvier.

Auditionné par le Sénat mardi, il disait aussi espérer " soit un accord, soit un consensus qui permette d’organiser des élections provinciales de façon la plus calme possible et qui ne préempte pas de futurs accords plus tard ". Pour rappel, Gérald Darmanin et Marie Guévenoux seront accompagnés par Éric Dupond-Moretti lors de ce déplacement.

Gérald Darmanin se rendra ensuite en Australie les 23 et 24 février. Selon Outremers360, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer est attendu sur des sujets de coopération régionale dans la zone Pacifique et sur l’organisation des Jeux olympiques.