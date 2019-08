Les aires coutumières demandent leurs dotations

Les représentants des huit aires coutumières se sont réunis hier à Boulouparis pour évoquer leur manque de budget.

Le gouvernement ne leur a toujours pas alloué 36,1 % de la dotation 2019 qui avait été prévue au budget primitif.

En soi rien d’anormal puisque, désormais, ce type de dotation se verse en plusieurs tranches.

Mais voilà, plusieurs aires sont en manque de trésorerie, et le nouvel exécutif en place à Nouméa semble très inquiet de la réalité des finances publiques. Il semblerait que la TGC ait rapporté beaucoup moins que prévu et qu’il faille s’attendre à des coupes sombres.

Les présidents d’aire coutumière doivent se réunir à nouveau demain, jeudi, sans doute au Sénat coutumier, et devraient se mettre d’accord sur des propositions de financement plus pérennes et plus autonomes.