Travaux de la Maison Bleue : la province Sud s’explique

La province Sud a tenu à réagir après la déferlante de commentaires que la réfection de l’hôtel de province, et notamment son coût, a engendrés sur les réseaux. "Ces travaux sont absolument nécessaires, écrit la province Sud dans un communiqué, car aucune rénovation majeure n’a été effectuée dans ce bâtiment depuis trente ans. Les réseaux d’eau et d’électricité sont notamment défectueux" et les différents défauts de la structure engendraient "des coûts d’entretien importants de plus en plus réguliers".

Relance économique

Il est donc nécessaire "de remettre en état et aux normes de sécurité et de performance énergétique et environnementale un immeuble de bureaux qui reçoit quotidiennement des administrés, agents et élus", poursuit-elle.

D’autre part, "cet investissement d’un milliard de francs dans l’entretien du patrimoine est également un engagement fort de l’exécutif pour la relance économique", explique la province. "Il permet de générer des marchés et des contrats pour les entreprises et artisans locaux qui souffrent dans ce contexte économique morose".

Forte des efforts majeurs de maîtrise de la dépense publique consentis ces derniers temps, la Maison Bleue se dit "fière de pouvoir afficher un budget d’investissement de près de 14 milliards de francs, le plus important de toutes les collectivités de la Nouvelle-Calédonie."