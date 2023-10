Trente-quatre propositions pour réformer le Congrès

L’objectif était clair : faire du Congrès de la Nouvelle-Calédonie une institution "encore plus moderne, forte et ouverte sur le monde", selon les mots d’Enrico Letta, président de la Commission internationale d’experts internationaux (CIEI), mandatée en 2020 pour mener une mission d’évaluation de l’institution et une réflexion sur son évolution.

Un mandat du président à étendre

Trois ans après le début de leurs travaux, les six experts internationaux ont remis leur rapport final le 25 août. Le Congrès l’a rendu public ce mercredi 4 octobre, sur son site internet. Pas moins de 34 propositions y sont formulées. Elles abordent aussi bien l’organisation de l’institution et la qualité de sa législation que ses relations avec la société civile et son rôle sur la scène internationale.

Parmi les propositions phares, la commission recommande notamment que la durée du mandat du président, actuellement limitée à un an, corresponde à celle du mandat des membres du Congrès, soit cinq ans. Ceci "afin d’assurer une plus grande stabilité".

L’ensemble des propositions est à retrouver en intégralité ici.