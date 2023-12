Pourquoi le temps est-il historiquement sec depuis début novembre ?

Une carte du risque de feu de forêt dominée par le rouge, avec l’ensemble de la Grande-Terre placée en risque extrême. Voilà quatre ans que de telles conditions n’avaient plus été connues en Nouvelle-Calédonie.

Alors que le trimestre août-octobre 2023 a déjoué tous les pronostics en étant le deuxième plus humide observé depuis le début des observations (en 1955), le phénomène s’est inversé depuis le mois de novembre où les effets d’El Niño sont bel et bien de retour : beaucoup de soleil, des vents soutenus, une absence de précipitations… et une multiplication des incendies. Pourquoi ? "Ce temps est lié à un alizé stable, c’est-à-dire qu’il y a un anticyclone durablement installé en mer de Tasman, ce qui explique ce vent soutenu. On retrouve ainsi les conditions typiques d’El Niño, qui sont même poussées à l’extrême en ce moment", explique Thomas Abinun, climatologue chez Météo France NC.

Par conséquent, à l’échelle du pays, le mois novembre 2023 affiche un déficit de pluie de 88 % par rapport à la normale, avec seulement 10 mm d’eau en moyenne. Autre chiffre édifiant : quinze stations (essentiellement sur la côte Ouest mais aussi à Ouégoa et à Lifou) n’ont pas enregistré la moindre goutte d’eau.





Ce mois se classe ainsi au premier rang des mois de novembre les plus secs depuis le début des observations en Nouvelle-Calédonie (à égalité avec 2019 et 2002).





Et le début du mois de décembre est même "pire". Seules quatre stations affichent plus de 3 mm de pluie au compteur (jusqu’au 11 décembre inclus) à Houaïlou (la plus arrosée avec 7mm), Hienghène, Touho et Pouébo.

Alors que la saison humide est censée arriver à grands pas, à quoi peut-on s’attendre pour les semaines et mois à venir ? Si des conditions plus humides devraient faire peu à peu leur retour, le déficit de pluie pourrait tout de même rester assez marqué dans les prochaines semaines.

Le retour des pluies la semaine prochaine ?

"Ces périodes très sèches persistantes durent très rarement au-delà de mi-décembre, mais comme on voit que les extrêmes sont de plus en plus prononcés et récurrents avec le changement climatique, on est à l’abri de rien, analyse Thomas Abinun, tout de même porteur d’une bonne nouvelle : On a actuellement un signal de pluie pour le milieu de la semaine prochaine sauf que la trajectoire reste encore à préciser. Il est prévu une descente d’air tropical vers la Nouvelle-Calédonie, mais elle peut également passer loin des terres. D’une manière générale, au fur et à mesure que l’on s’approche de fin décembre, on s’attend à un retrait des alizés qui va laisser la place à un temps plus chaud, plus humide et moins venté."

Vers déficits de pluie jusqu’en février

Pour autant, le temps devrait rester globalement assez sec début 2024. Si la fiabilité de ces prévisions reste encore fragile, les modèles tablent sur des déficits de pluie de l’ordre de 30 % en janvier et en février.

"On a un contexte climatique favorable à moins de pluie que la normale, sous réserve du passage de grosses dépressions", poursuit le climatologue, qui nuance également les effets de la sécheresse actuelle : "Comme il a beaucoup plu entre août et octobre, les nappes et les rivières sont quand même plus chargées qu’en 2019."