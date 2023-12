Quatre repas de fête dignes des grands chefs : le "menu de la mer"

En plat

Crevettes sauce chien

Préparation 15 mn, niveau : facile

• 20 crevettes crues

• 2 échalotes

• 1 gousse d'ail

• 2 oignons nouveaux

• Le jus et le zeste d'un citron vert

• ½ cuillère à café de piment de Cayenne

• 1 tomate

• 1 cuillère à soupe de persil

• 1 cuillère à soupe de thym frais

• Huile d'olive

• 5 cl d'eau bouillante

• Sel et poivre du moulin

1. Décortiquez les crevettes.

2. • Versez le jus de citron et le zeste dans un bol, émincez les oignons nouveaux avec la moitié des tiges vertes, versez dans un bol, pelez puis émincez les échalotes et l'ail, versez dans le bol, ajoutez le thym frais, le persil ciselé, le piment, le jus et le zeste du citron, ajoutez la tomate coupée en petits dés, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et mélangez, ajoutez l'eau bouillante puis mélangez à nouveau.

3. Faites chauffer un wok avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive.

4. Ajoutez les crevettes et faites-les revenir pendant 2 minutes.

5. Servez immédiatement avec la sauce chien. Servez avec un riz sauvage et des petits légumes juste sautés.

Canapés saumon avocat en entrée

Préparation 15 mn, pas de cuisson, niveau : facile • 4 tranches de pain de mie • 2 avocats mûrs • 2 tranches de saumon fumé • 1 citron vert • 2 portions de fromage frais • 1/2 bouquet de cerfeuil frais • 1/2 botte de ciboulette fraîche • 1/4 de bouquet d’estragon frais • 1 pincée de paprika en poudre • Sel, poivre 1. Détaillez les tranches de saumon fumé en fines lanières. 2. Prélevez les zestes du citron vert puis râpez-les. Coupez le citron vert en deux et pressez-le afin de récupérer son jus. Retirez-y les pépins si besoin. 3. Lavez le cerfeuil, la ciboulette et l’estragon frais. Épongez-les ensuite puis ciselez-les grossièrement. 4. Coupez en deux les avocats puis retirez leur noyau. Prélevez leur chair. 5. Ajoutez le jus du citron vert, les portions de fromage frais, le cerfeuil, la ciboulette et l’estragon ciselés à la chair d’avocat et remuez doucement afin de ne pas écraser l’avocat. Salez et poivrez selon vos goûts. Parsemez-la de paprika en poudre et mélangez de nouveau. 6. Toastez les tranches de pain de mie au grille-pain ou sous le gril du four afin qu’elles soient croustillantes. 7. Disposez les tranches d’avocat sur le pain de mie. Ajoutez sur le dessus les lamelles de saumon fumé puis parsemez de zestes râpés de citron vert. Poivrez à votre convenance. 8. Réservez au frais ces canapés au saumon fumé et à l’avocat jusqu’au service. 9. Présentez-les bien frais à l’apéritif, déposés sur un lit de salade verte et parsemez le tout de pousses d’alfalfa.

Cheesecake à la mangue en dessert

Préparation 20 mn, cuisson 20 mn, niveau : facile Pour le biscuit • 225 g de palets bretons • 50 g de beurre fondu Pour l’appareil • 2 mangues • 1 cuillère à soupe de sucre • 2 cuillère à s de jus de citron • 300 g de fromage frais • 300 g de mascarpone • 70 g de sucre glace • Le zeste d’1 citron vert • Quelques fraises • 1 moule à charnière 1. Préchauffez votre four à 180 °C. 2. Dans un saladier, émiettez les palets bretons puis mélangez-les avec le beurre fondu. La préparation doit être sablonneuse et humide. 3. Tapissez le fond d’un moule à charnières de papier sulfurisé puis versez dans le fond de celui-ci le mélange biscuits/beurre et étalez-le de manière homogène en tassant à l’aide du dos d’une cuillère à soupe. 4. Enfournez pour 10 minutes de cuisson. À la sortie du four, laissez refroidir à température ambiante. 5. Coupez les mangues en dés puis mixez-les avec le jus de citron et le sucre en poudre. 6. Dans un saladier, fouettez le mascarpone avec le fromage frais puis ajoutez le sucre glace, la moitié de la purée de mangue et le zeste d’un citron vert tout en continuant à mélanger. Le mélange doit être bien ferme. Vous pouvez utiliser un batteur électrique pour cette étape. 7. Une fois prêt, versez l’appareil sur le biscuit refroidi puis lissez la surface à l’aide d’une spatule. Réservez au frais pour minimum 2 heures. 8. Démoulez votre cheesecake à la mangue puis étalez le reste de purée sur celui-ci. Posez une fraise sur le dessus.