La campagne s’achève pour les cinq grandes formations représentées au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Deux d’entre elles appellent à voter en faveur de l’indépendance. Au nom de la dignité, de la quête de liberté, et du sens de l’histoire. Les trois autres soutiennent le « non », parce que la France protège, préserve de l’arbitraire, est un trait d’union entre les communautés, garantit et la prospérité. Chaque groupe expose ici ses arguments.