Cannabis, alcool, tabac, écrans : comment aider son adolescent

PRÉVENTION. Les jeunes qui indiquent avoir très peu d’échanges avec leurs parents sont aussi les plus fragiles et sont ceux qui consomment le plus de tabac, d’alcool ou de cannabis : c’est l’un des enseignements du Baromètre jeunes 2019. L’Agence sanitaire et sociale propose, avec Déclic, un accompagnement gratuit aux moins de 25 ans et à leurs familles.