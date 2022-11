La Fête de la Science pour apprendre et découvrir

Comme chaque année, la Fête de la science fait son grand retour. Prévue du 10 au 27 novembre, elle est coordonnée en Calédonie par le Cresica (Consortium pour la recherche, l'enseignement supérieur et l'innovation en Nouvelle-Calédonie). Des milliers de scientifiques et de passionnés se réunissent pour l'occasion et partagent leur enthousiasme pour les sciences, les techniques et les innovations. C'est l'opportunité pour les acteurs scientifiques de valoriser leurs travaux auprès du grand public et des scolaires. Le thème de cette année est tout trouvé, le changement climatique. "La Nouvelle-Calédonie n'échappe pas au changement puisque le climat s'est réchauffé au cours des cinquante dernières années (+1,3°), expliquent les organisateurs dans la présentation de l'événement. Joyau de la biodiversité mondiale, la Nouvelle-Calédonie rassemble des écosystèmes terrestres et marins uniques au monde et d'une richesse exceptionnelle. L'extraordinaire diversité de la nature calédonienne se conjugue malheureusement avec de nombreuses menaces : incendies, invasions biologiques, exploitation minière, braconnage, réchauffement climatique..." Des manifestations sont prévues à travers les trois provinces. Cela passera en province Sud, notamment, par une initiation au suivi des récifs coralliens ou encore par une découverte des tortues. Une visite du barrage de Yaté est aussi prévue avec des portes ouvertes les 15 et 22 novembre. En province Nord, il sera possible de visiter la centrale hydroélectrique de Néaoua le 16 novembre ou de visiter le village des Sciences de Pouembout, le 15 novembre. Sur les îles Loyauté, le village des Sciences prendra ses quartiers à Lifou, le 10 novembre, et le CADRL (centre d'appui au développement rural loyaltien) ouvrira ses portes au public le jeudi 24 novembre à Maré.