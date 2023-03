Camp Est : l'Usoenc a lancé un appel à l'aide

Une fracture du crâne, un nez cassé... Cette semaine, deux agressions violentes sont survenues sur le personnel du centre pénitentiaire de Nouméa. Elles s'ajoutent aux vingt autres agressions rapportées depuis le début de l'année. Deux de trop, le personnel n'en peut plus. Vendredi matin, la section Camp Est du SOENC Fonction Publique était ainsi mobilisée pour dénoncer les conditions de travail du personnel et le manque de sécurité. "C'est un appel à l'aide", lâche le secrétaire général de la section pénitentiaire de l'Usoenc, Steven Carnicelli. Une vingtaine de manifestants siégeaient devant le centre pénitentiaire, avec des revendications. "J'ai temporisé les choses, mais le personnel est en colère, nous voulons être entendus par la direction interrégionale, il nous faut plus de personnel sur place, le camp Est est une cocotte-minute", prévient le secrétaire général.

En manque d'effectif

Le centre pénitentiaire déborde. Même avec un déménagement d'une centaine de détenus vers la prison de Koné dont l'inauguration devrait se dérouler en avril, ils sont toujours 550 entassés dans des cellules qui ne disposent que de 412 lits. "Et encore, d'après un rapport d'audit produit en 2018, pour respecter les normes européennes, il faudrait que nous réduisions le nombre de lits à quelque 200", souligne le secrétaire général.

Selon le syndicat, dans ce rapport, 184 agents seraient préconisés pour 500 détenus, "nous en avons une bonne cinquantaine de plus et nous ne sommes que 170 agents", regrette Steven Carnicelli. Il plaide pour la venue de personnel. D'autant que d'après cet ancien surveillant, en Métropole, un certain nombre de Calédoniens qui ont rejoint l'Hexagone pour passer le concours pénitentiaire attendrait avec impatience de pouvoir revenir sur le Caillou.