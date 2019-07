Dans le cadre de son expansion Air Loyauté rejoint la CPME-NC

La compagnie Air Loyauté a annoncé, hier dans un communiqué de presse, son adhésion à la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME-NC) pour que celle-ci « l’accompagne dans son développement et l’aboutissement de ses projets ». La compagnie aérienne, qui a transporté 17 400 passagers cette année et compte à ce jour soixante-dix salariés, entreprend une expansion de son activité pour « mieux répondre aux besoins des voyageurs et se préparer au défi du développement touristique en adéquation avec la politique de la province des Iles ». Photo CPME-NC