La CSTC-FO mobilisée devant l’hôtel Hilton

Le syndicat CSTC-FO était à l’origine d’une mobilisation devant l’hôtel Hilton, vendredi, sans entrave au travail. Il réclamait une amélioration des conditions de travail pour les femmes de chambre et les lingères des hôtels Hilton et Nouvata parc. A l’issue de discussions avec la direction du groupe GLP Hôtels, François Nofonofo, délégué CSTC-FO, s’est dit « satisfait d’avoir obtenu gain de cause sur quatre points sur six des revendications » et a salué « une qualité de dialogue qui devrait se poursuivre mardi, pour le cas du Nouvata ». La mobilisation devrait toutefois continuer aujourd’hui, samedi, sans blocage.

Photo Thierry Perron