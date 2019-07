Mouvement de grève au Port autonome

Social. Un mouvement de grève est en cours, depuis lundi matin, à la société de transport terrestre et de roulage, STTR. La grève, lancée par le syndicat majoritaire de l’entreprise, Soenc transports (Syndicat des ouvriers et employés de Nouvelle-Calédonie), est suivie, selon le syndicat, par 18 salariés sur 25. Soenc transports affirme avoir, depuis plus d’un an, déposé une demande de prime exceptionnelle pour cette année 2019 et une demande d’une promotion interne pour les postes d’agent de planning, de responsable trafic et d’agent administratif. Le syndicat dénonce une « rupture du dialogue social en interne ». Au niveau du Port autonome, la société STTR a la charge, avec cinq autres entreprises, du transport de marchandises depuis ou vers des départs maritimes. L’activité des autres transporteurs ne serait pas touchée par la grève en cours. La société STTR n’aurait pu, de son côté, assurer que 20 % de ses transports depuis lundi, selon le syndicat gréviste. Jointe par téléphone, la direction de STTR n’a pas souhaité communiquer.