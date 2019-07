Mouvement de grève sur mines et à Doniambo

Tensions toujours perceptibles à la SLN. Hier matin, plusieurs employés de la SLN, au moins une cinquantaine, se sont retrouvés à l’entrée du site de Doniambo. Plusieurs banderoles ont été disposées, depuis vendredi et jusqu’à hier, et des pneus incendiés pour dénoncer la non-application de plusieurs accords signés depuis un an.

Une grogne portée par le STGIN-CFE CGC. Le syndicat reproche à la direction de ne pas avoir mis en place les mesures d’accompagnement concernant les conditions de travail prévues dans l’accord sur les 147 heures sur mines et celui des 12 heures quotidiennes sur l’usine, notamment. Mais aussi l’absence d’équipements destinés à faciliter le travail : salle de repos, zones d’éclairage sur les parkings par exemple... Dernier point évoqué par les grévistes, le non-respect de l’emploi local. Le mouvement a également été suivi par les adhérents du SGTNC sur les sites miniers de Kouaoua, de Népoui, de Thio et de Tiébaghi.

De son côté, la direction souhaite poursuivre le dialogue, et rappelle en ce sens que plusieurs réunions ont déjà eu lieu depuis vendredi afin de résoudre le conflit social. Mais précise également que l’ultime priorité est la mise en œuvre du plan de sauvegarde, dont la plupart des leviers ont déjà été activés. Hier en fin d’après-midi, les négociations se poursuivaient entre grévistes et direction. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle baisse de production inopinée n’arrange pas la SLN. En grande difficulté avec près d’un milliard de pertes mensuelles, l’entreprise aux 1 800 employés, et près de 8 000 indirectement, devrait en connaître plus sur son avenir demain, mercredi 24 juillet en Métropole. Un conseil d’administration d’Eramet, crucial, se tiendra à Paris.