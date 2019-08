Préavis de grève de Solidarité NC à Vale

Le syndicat Solidarité NC a déposé, hier, un préavis de grève pour la journée de demain, vendredi, à compter de 6 heures. Un rassemblement est prévu devant le siège de l'entreprise minière Vale NC à Nouméa. Le syndicat entend dénoncer un accord datant de 2016, prévoyant « le licenciement immédiat du salarié ayant fait l'objet d'une suspension de permis de plus de trois mois dans le cadre de sa vie privée ».

« Les accords d'établissement ont comme objectif d'améliorer les conditions de travail ou financières des salariés, et non de leur ajouter une cause de licenciement supplémentaire non prévue par le Code du travail », avance le syndicat.