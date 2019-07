Solidarité NC claque la porte de FO

SOCIAL. La Commission administrative de la CSTC-FO a donné une conférence de presse hier pour évoquer - et clore - le sujet du départ d'Henry Mao Juni, à l'origine d'une manifestation devant les locaux de la centrale, lundi. « On ne peut pas parler d'éviction », a martelé le nouveau secrétaire général du syndicat, Jérôme Le Pechoux. « Plusieurs de nos courriers sont restés sans réponse depuis trois mois, cela revient à être démissionnaire », a-t-il poursuivi, avant de se référer aux statuts et au règlement intérieur de la CSTC-FO en disant que « s'il comprenait que ses prédécesseurs aient essayé de préserver l'image de FO, hélas on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ».

Henry Mao Juni, qui promettait lundi « des démissions massives » dans le sillage de son départ, pourrait, selon la CSTC-FO, s'être déjà rapproché du syndicat Solidarité NC, qui a signifié son départ de la confédération mardi 16 juillet. Un protocole d'affiliation signé entre les deux syndicats en 2016 prévoyait un délai de trois ans à l'issue duquel Solidarité NC devait intégrer la bannière Force Ouvrière - le 29 juillet 2019.

A la veille d’élections cruciales

Un « rapprochement de circonstance, une stratégie », a regretté Firmin Trujillo, ex-secrétaire général désormais membre de la commission administrative de la CSTC-FO, « jusqu'à la veille du dépôt des listes, le 17 juillet, pour les élections dans les commissions administratives paritaires de la fonction publique territoriale », où chacun partira donc de son côté. Pour Solidarité NC, qui estime être plus lourdement implanté que Force Ouvrière dans la fonction publique, ce départ est surtout motivé par la non-reconduction d'un accord préalable de fonctionnement, pour la répartition de la représentativité. Le syndicat a déposé vingt listes en son nom propre, représentant une centaine de candidats, pour ces élections qui se tiendront à partir du 12 août. « Jérôme le Pechoux voulait nous transformer en cheval de trait », se défend Thierry Mayereau, secrétaire général de Solidarité NC. « On a abondé la représentativité de FO et ils ne nous ont rien donné des financements des permanents dans le secteur privé », poursuit-il. Sur le fond aussi, le divorce est consommé : cette décision « n'est pas concertée avec M. Juni, développe Solidarité NC, toutefois on a les mêmes griefs concernant les nouvelles méthodes de FO, et on pourrait se retrouver demain ».