Clients OPT : un e-mail frauduleux circule

Les services de l'OPT alertent sur une tentative de "phishing" par e-mail. Il s'agit d'un message émanant d'un destinataire "OPT NC < customerservice@ccp.nc >". Ce courriel circule dans les messageries des Calédoniens "pour inciter les clients à se connecter sur un site internet en cliquant sur un lien", détaille l'office.

Clients prévenus par SMS

La ruse ? Ce lien mène vers une page visuellement identique à celle de connexion aux comptes en ligne CCP.

Le corps du message s'avère suffisamment bien écrit pour tromper les clients. Il commence comme suit : "Cher client, vous avez une nouvelle transaction en attente sur votre compte bancaire en ligne".

Les clients sont invités à ne pas en tenir compte, à ne pas répondre et surtout effacer au plus vite le message. L'OPT a alerté ses clients par SMS et émis des messages d'alerte sur toutes ses interfaces internet.