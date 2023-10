La deuxième édition du Service national universel (SNU) est lancée

Le SNU revient pour la deuxième fois sur le Caillou. Ce dispositif, créé en 2019 par le gouvernement d’Édouard Philippe et expérimenté sur le Caillou en 2020 avec 80 jeunes, prend cette année une autre ampleur. Depuis ce lundi matin, près de 300 Calédoniens volontaires, âgés de 15 à 17 ans, sont ainsi réunis au lycée Dick-Ukeïwé de Dumbéa et à l’internat provincial de La Foa, les deux centres où ils passeront douze jours ensemble.





Ce séjour de cohésion vise à favoriser l’émancipation et la responsabilisation des adolescents, en encourageant l’entraide à travers des activités variées. Au programme : du sport, des ateliers sur les thèmes de la prévention de la santé, de la sécurité routière, sur les questions de l’environnement, de la biodiversité, mais aussi sur la connaissance des institutions.

Le séjour poursuit, lui, quatre objectifs : accroître la cohésion et la "résilience de la Nation"en développant une culture de l’engagement ; garantir un brassage social et territorial ; renforcer l’orientation et l’accompagnement des jeunes dans leur parcours personnel et professionnel ; valoriser les territoires, leurs dynamiques et leur patrimoine culturel et naturel.





Le SNU se décline en plusieurs étapes : le séjour de cohésion suivi d’une mission d’intérêt général (84 heures), tous deux obligatoires et auxquels peut s’ajouter un engagement dans un dispositif de volontariat, à effectuer jusqu’à ses 25 ans.