Le 1er Salon du bateau d’occasion

Pour la première fois en Calédonie se tiendra le Salon du bateau d’occasion. Organisé par le Cercle nautique calédonien, le CNC, en partenariat avec Le Gratuit, la BNP Paribas et les marinas de Nouméa, il aura lieu le samedi 24 août, de 7 heures à 17 heures. Il permettra aux particuliers de mettre en vente leur bateau et leur matériel nautique.

Les inscriptions à destination des personnes souhaitant mettre en vente leur embarcation sont ouvertes sur eticket.nc. Le tarif est de 3 000 francs. Les membres du CNC bénéficient d’un tarif préférentiel de 2000 francs. L’inscription comprend une annonce dans le catalogue, à paraître dans Le Gratuit et Les Nouvelles calédoniennes, ainsi qu’un panneau de vente à accrocher au bateau. Seule contrepartie : le vendeur doit être présent sur son embarcation durant les horaires du salon.

Le Salon se déroulera au CNC ainsi que dans l’ensemble des marinas de Nouméa. Les bateaux mis en vente pourront rester dans leur marina respective où les acheteurs potentiels se rendront au cours de la journée afin de les visiter et de les tester. Une zone de mouillage sera mise à disposition des vendeurs. Une quinzaine de places sur le site du CNC pourront accueillir des embarcations à sec, sur remorque.

Echanges entre particuliers

Le but du salon est de faciliter les échanges entre passionnés de la mer. Que ce soit des voiliers, des bateaux à moteur mais aussi des accessoires, du matériel de pêche, de plongée… chacun y trouvera son bonheur. Diverses animations seront proposées telles qu’un jeu de pistes menant à un coffre aux multiples trésors, des jeux pour les enfants, un pôle glisse et un pôle pour apprendre les rudiments de la pêche dans une piscine. Les visiteurs trouveront également une braderie et un dépôt-vente.

Les acteurs et les intermédiaires de l’achat et de la vente seront présents, que ce soit les assurances ou les banques. Toutes les autorités en charge de valider les transactions seront représentées, permettant de repartir directement avec le bateau de ses rêves.

Savoir +

Le samedi 24 août de 7 heures à 17 heures au Cercle nautique calédonien et dans l’ensemble des marinas de Nouméa. Inscription sur eticket.nc (tarif 3 000 F).

Entrée gratuite pour les visiteurs du Salon.