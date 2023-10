Coupe de Calédonie : l’incroyable scénario de la finale 2016

Alors qu’il ne reste que 6 minutes à jouer dans le temps réglementaire, un superbe but de Loïc Houala permet à Hienghène de mener 2-1. Jusque-là, les deux équipes étaient à égalité, Bertrand Kaï ayant répondu au quart d’heure de jeu à Pierre Wajoka qui a ouvert très tôt le score dès la 2e minute.

La malice de Wajoka

On pense alors que le destin du match est scellé. Surtout les joueurs de Hienghène qui sont sortis du terrain pour célébrer le but avec leurs supporters. Un peu trop longtemps au goût de Brahima Mahamoud l’arbitre de la rencontre qui leur intime l’ordre de revenir sur la pelouse. Voyant ses adversaires tarder à reprendre le jeu, Pierre Wajoka fait alors preuve de malice.





Il pose le ballon dans le rond central et demande à l’arbitre de siffler la reprise du jeu. Ce dernier s’exécute permettant à " Wawès " de réussir une passe décisive pour Kévin Némia qui égalise des 40 mètres dans les buts vides. Fureur compréhensible des joueurs et des dirigeants de Hienghène qui crient au scandale, sans parvenir à faire changer d’avis le directeur du jeu qui valide le but du 2-2.

Tirs au but

La prolongation n’ayant rien donné, il faut en venir aux tirs au but pour désigner un vainqueur. Bertrand Kaï et Roy Kayara, deux des meilleurs joueurs de Hienghène, ayant manqué leur tentative, l’AS Magenta s’octroie sa 10e Coupe de Calédonie sur le score de 2-2 et 4 tirs au but à 3.

Deux ans plus tard en 2018, leur nouvel affrontement en finale a été beaucoup plus calme et serein. Un but contre son camp d’Erwan Ausu juste avant l’heure de jeu (57e) a donné un 11e trophée à Magenta qui signait, cette saison-là le doublé coupe-championnat. Pour leurs retrouvailles samedi après-midi, il serait étonnant de voir le scénario de 2016 se reproduire entre ces deux équipes.