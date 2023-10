Football : Hienghène remporte sa sixième Coupe de Calédonie après les tirs au but

Après deux échecs devant l’AS Magenta en 2016 et 2018, Hienghène Sport a donc pris une éclatante revanche en faisant démentir le dicton " jamais deux sans trois ". Depuis 2013, date de sa première victoire devant l’AS Qanono (3-1), le club de la côte Est a fait de cette Coupe de Calédonie sa chasse gardée. Mis à part l’édition 2014 gagnée par Magenta devant Lössi (3-1), Hienghène a depuis disputé huit finales de rang, pour 5 victoires et 3 défaites. Samedi après-midi, face à une AS Magenta qui a eu, malgré la défaite, le mérite de croire en ses chances jusqu’au bout, le club du Nord a mené par deux fois à la marque avant d’être rejoint dans les arrêts de jeu du temps réglementaire puis en toute fin de prolongation.





En ouvrant la marque peu après l’heure de jeu (1-0, 65e), Roy Kayara a cru mettre son équipe sur orbite. Mais alors qu’on jouait les arrêts de jeu depuis 10 minutes, Magenta parvenait à égaliser grâce à Romaric Luépak (1-1, 90e +10).

Les tirs au but fatals à Magenta

Tout était à refaire entre les deux équipes qui entamaient la prolongation sur le même rythme très élevé. On aurait pu croire Hienghène abattu par l’égalisation in extremis de son adversaire. C’était tout le contraire. En bon capitaine, Roy Kayara signait un doublé et remettait Hienghène devant (2-1, 99e). Mais une nouvelle fois, Magenta parvenait à revenir au score dans les toutes dernières secondes grâce à un magnifique coup franc enroulé de William Rokuad (2-2, 120e). Et c’est ainsi que les deux équipes ont dû recourir à la terrible séance des tirs au but pour se départager. Les cinq tireurs de Hienghène parvenaient à convertir leurs tentatives, pas le cinquième de Magenta qui trouvait le montant droit des buts gardés par Rocky Nyikeine.

Place au championnat

Et c’est ainsi que Hienghène a remporté sa sixième Coupe de Calédonie, la quatrième de rang. Il rejoint ainsi au palmarès le CA Saint-Louis qui en compte également six, mais reste encore assez loin des 11 succès de son adversaire du jour. Pour ces deux équipes, la saison n’est pas terminée pour autant puisqu’elles sont toujours en course pour la conquête du titre de champion convoité également par l’ASC Gaïtcha, l’actuel leader. Les retrouvailles entre Magenta et Hienghène lors de leur match retour s’annoncent donc capitales. Au match aller, l’ASM était allée à Koné s’imposer sur le large score de 5 à 3. Il faut impérativement à Hienghène prendre sa revanche si elle veut signer un deuxième doublé coupe-championnat après celui de 2019.

Le palmarès de la Coupe de Calédonie 11 victoires AS Magenta (1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2010, 2014, 2016, 2018). 6 victoires Hienghène Sport (2013, 2015, 2019, 2020, 2022, 2023), CA Saint-Louis (1981, 1985, 1986, 1990, 1994, 1997). 5 victoires JS Vallée du Tir (1964, 1965, 1966, 1967, 1968), ASLN Nouméa (1969, 1970, 1971, 1972, 1975), JS Baco (1980, 1984, 1987, 1991, 1995) 4 victoires USL Gélima (1977, 1978, 1979, 1082). 3 victoires Wé-Luécilla (1959, 1988, 1992), AS Mont-Dore (2006, 2008, 2009), AS Lössi (2007, 2012, 2017). 2 victoires Patronage Laïque Georges-Clemenceau (1956, 1958), Olympique Nouméa (1962, 1963), UAC Yaté (1973, 1974), JS Traput (1998, 1999), 1 victoire SS Indépendante (1954), Impassible (1957), Uniforme Ouvéa (1960), AS Kunié (1961), AS Païta (1983), AS Frégate (1989), ASLN Thio (1993), FC Gaïtcha 2011.