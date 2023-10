Magenta affronte Hienghène samedi en finale de la Coupe de Calédonie

L’AS Magenta, c’est le club qui détient tous les records, avec 11 championnats et autant de Coupes de Calédonie. Lui fera face Hienghène Sport qui ne compte, certes, que 5 conquêtes, mais qui réalise l’exploit de disputer ce samedi sa neuvième finale, la huitième de rang, faisant de cette Coupe de Calédonie sa chasse gardée.

Pour parvenir à ce stade ultime de la compétition, les deux protagonistes ont emprunté un chemin semé d’embûches, composé uniquement d’adversaires qui font partie, comme eux, de la Super Ligue. Voilà qui explique pourquoi Magenta, avant la demi-finale gagnée 1-0 devant Ne Drehu, a dû recourir par deux fois aux tirs au but pour se débarrasser de l’AS Wetr en huitième de finale (0-0, 4 tab 2) puis de l’AS Kunié en quart de finale (2-2, 4 tab 2)

De son côté, Hienghène a eu raison de Tiga Sport en quart de finale également aux tirs au but (1-1, 6 tab), puis par 1-0 en prolongation de l’AS Lössi en demi-finale.

Une finale indécise

Cette finale de la Coupe s’annonce indécise et passionnante à suivre entre deux équipes très près l’une de l’autre et qui sont toujours en course en championnat avec, derrière le leader Gaïtcha, une deuxième place pour l’ASM et une troisième pour Hienghène.

Lors du match aller, Magenta était allé à Koné créer la surprise en s’imposant sur le large score de 5-3 après avoir mené 2-1 au repos. C’était le samedi 22 avril à l’occasion de la 7e journée de la Super Ligue. Prévu initialement le dimanche 20 août, leur match retour a été reporté à deux reprises. Il s’annonce capital dans la course au titre pour les deux équipes.

2 victoires à 0 pour Magenta

En Coupe, Magenta et Hienghène se sont déjà affrontés à deux reprises en finale et à chaque fois l’équipe de la capitale est parvenue à l’emporter, par 2 à 2 et 4 tirs au but à 3 en 2016 puis par 1 à 0 deux ans plus tard en 2018. Entre-temps Hienghène a été battu 1-2 par Lössi en finale de l’édition 2017. Peut-on dire pour autant que Magenta est favori ? Pas si sûr car avec une équipe renouvelée l’ASM n’a plus disputé une finale depuis 5 longues années après sa victoire devant Hienghène en 2018.

Les féminines en lever de rideau

De cette finale gagnée, il ne reste que deux rescapés à Magenta, Jean-Claude Jéwiné et le capitaine Jean-Christ Wajoka, alors que Hienghène peut encore compter sur des cadres tels Rocky Nyikeine, Miguel Kayara, Brice Dahité et Bertrand Kaï. Ce dernier, même s’il joue moins, pèse toujours autant sur les défenses adverses dès son apparition sur le terrain.

Ce sera donc du 50/50 et le public de Numa-Daly est assuré de pouvoir suivre un beau spectacle dont le coup d’envoi sera donné à 16 heures. En lever de rideau à 13 heures, la finale féminine verra la section féminine de l’Académie fédérale tenter de faire échec à la redoutable Asaf à la recherche d’un nouveau doublé après avoir dominé le championnat en étant restée invaincue.

Le programme Samedi 7 octobre Stade Numa-Daly 13 heures : finale féminine Asaf vs FCF Académie 16 heures : finale masculine AS Magenta vs Hienghène Sport

Le parcours et le palmarès des deux finalistes Le parcours AS Magenta - Huitième de finale bat AS Wetr 0-0, 4 tab 2 - Quart de finale bat AS Kunié 2-2, 4 tab 2 - Demi-finale bat SC Ne Drehu 1-0 Hienghène Sport - Huitième de finale, bat Dumbéa FC 3-1 - Quart de finale, bat Tiga Sport 1-1, 6 tab 5 - Demi-finale, bat AS Lössi 1-0 a.p. Le palmarès AS Magenta 15 finales disputées - 11 victoires 1996, bat Uniforme Fayaoué 3-0 2000, bat JS Traput 1-1, 4 tab 1 2001, bat AS Mont-Dore 4-3 2002, bat JS Ouvéa 5-2 2003, bat JS Baco 1-0 2004, bat AS Mont-Dore 2-1 2005, bat JS Baco 2-1 2010, bat FC Gaïtcha 2-1 2014, bat l’AS Lössi 3-1 2016, bat Hienghène Sport 2-2, 4 tab 3 2018 bat Hienghène Sport 1-0 - 4 défaites 1991, battu 1-3 par la JS Baco 2009, battu 3-3, 4 tab 2 par l’AS Mont-Dore 2011, battu 0-2 par le FC Gaïtcha 2012, battu 1-1, 3 tab 2 par l’AS Lössi Hienghène Sport 8 finales disputées - 5 victoires 2013, bat Qanono Sport 3-1 2015, bat AS Mont-Dore 3-0 2019, bat l’AS Lössi 5-3 2020, bat SC Ne Drehu 3-1 a.p. 2021, bat Tiga Sport 4-3 - 3 défaites 2016, battu par l’AS Magenta 2-2, 3 tab 4 2017, battu par l’AS Lössi 1-2 2018, battu 0-1 par l’AS Magenta