Le DNC City Trail fait le plein de monde

La 3e édition de l'événement organisé par Sport Santé Calédonie n'a pas évité quelques gouttes de pluie, samedi en fin de journée au départ du centre culturel Tjibaou, à Nouméa. L'affluence était néanmoins au rendez-vous, avec au total plus de 700 participants répartis sur les différentes distances (2, 7, 11 et 15 kilomètres). Sur la course principale, notamment, c'est allé vite, avec une victoire en un peu plus d'une heure au terme d'un parcours qui passait, entre autres, par les Boucles de Tina et par le golf.