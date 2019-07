Superyachts en Calédonie, un impossible amour ?

Le pays est-il prêt à relever le défi de la grande plaisance ? Sur le marché discret, voire même secret du superyatching dont « la clientèle VIP est au-dessus du standing palace », confie Chloé Morin, gérante de Nouméa Océan et organisatrice de croisières de luxe, la « destination Calédonie » a pris un coup dans l’aile depuis l’agression violente de touristes fortunés en croisière sur le Masteka 2, un luxueux yacht de 37 mètres, à Beautemps-Beaupré (Ouvéa), il y a un mois. Si Chloé Morin a vu les réservations pour la fin de l’année s’annuler les unes après les autres, cet incident a « remis en cause » tout ce que les acteurs touristiques ont construit depuis des années pour attirer cette « clientèle à la recherche d’échanges culturels et d’une expérience hors du commun ». Hotspot de biodiversité au beau milieu de l’un des plus grands et plus beaux lagons du monde, le Caillou, qui a accueilli 37 superyachts l’année dernière contre une soixantaine en Polynésie, voit ce secteur aux très fortes retombées économiques comme une aubaine.

La Journée de la mer, organisée par le cluster maritime jeudi dernier à la province Sud, a été l’occasion de réunir autour de la table acteurs économiques et coutumiers de Kunié, Lifou et Maré, et de mettre en lumière les réticences de certains et de répondre aux incompréhensions autour de la grande plaisance.

Que les règles du jeu soient connues et partagées par les coutumiers, les opérateurs et les touristes.

Un axe est constamment revenu : l’urgente nécessité de cartographier les zones coutumières protégées aux Loyauté grâce à quoi « l’événement d’Ouvéa aurait pu être évité », indique Philippe Darrason, président du cluster et patron de la Sodemo. « On demande que ce soit balisé. Que lorsque les yachts arrivent sur les îles, on puisse savoir où ils ont le droit d’aller, où est-ce que c’est interdit, reprend Hervé Moal, à la tête de Nouméa Yacht Services. Là où l’on peut faire telle activité, là où il faut appeler untel pour faire du snorkeling ou de la pêche. Il n’y a pas de balisage… »

Adrien Apikaoua se veut pédagogue. Le chemin coutumier et les espaces vivriers doivent être respectés : « souvent, vous faites la maladresse d’aller rencontrer un seul coutumier qui n’a pas eu le temps de se concerter avec tout le monde ».

La transparence permet aux locaux de bien s’intégrer dans ces projets.

Reprochant à ces yachts d’être « des unités autonomes » et donc, par ricochet, l’insuffisance de « retombées économiques pour les locaux », il réclame « plus de transparence ». « L’exemple du Wetr avec les croisières est très intéressant à ce niveau-là », relève Philippe Darrason. Élodie Jaunay, directrice de l’agence Kenua, est convaincue que le modèle Drehu est à suivre : « la grande chefferie est au courant de tout ce qui se passe avec les croisières. La transparence permet aux locaux de bien s’intégrer dans ces projets ». Chloé Morin réagit : « je ne peux pas travailler avec toutes les tribus. C’est une clientèle qui a besoin d’un certain niveau de standing, qui a de l’exigence et donc le prix, il double ou il triple. Quand j’entends qu’il n’y a pas de retombées, ça me fait mal… ». Elle estime à 431 millions de francs de dépenses en avitaillement, carburant et frais de conciergerie pour 31 des 37 navires de luxe passés par la Calédonie.

Dans un marché ultra-concurrentiel où la Côte d’Azur et la zone Floride- Caraïbes accueillent 50 % de la flotte mondiale de yachts, le territoire pourrait tirer son épingle du jeu. Cette clientèle VIP cherche « l’authenticité » et « les endroits encore préservés » de la planète, assure Chloé Morin. Autant d’atouts que possède le territoire pour attirer ces grandes fortunes.

Quelles infrastructures pour accueillir ces superyachts ?

Développer la grande plaisance ne peut se faire sans créer ou moderniser certaines infrastructures locales. En effet, il existe seulement quelques places au ponton F de Port du Sud, à Port Moselle ou encore au quai des scientifiques, quai des caboteurs ou quai Fed pour accueillir ces grands yachts et leur permettre de faire escale (préparer l’arrivée du propriétaire, avitailler ou réaliser un entretien technique). « Il y a deux ans, nous avons eu un yacht tagué… Il faut donc une structure sécurisée pour recevoir et garder ces bateaux de luxe », réclame Hervé Moal.

Le regret des acteurs maritimes : l’absence de moyens de levage pour les grands navires. Le cluster veut donc faire de Numbo une vitrine de la construction et de la réparation navale en créant une sorte de pôle de compétitivité réunissant les entreprises et les savoir-faire. Objectif, que les bateaux comme le Betico, celui de Vale ou ceux de la Marine puissent être carénés localement et non à l’étranger. L’idée serait aussi de faire venir les superyachts. « Ils vont tous caréner en Nouvelle-Zélande ou en Australie où il y a des délais d’attente de plusieurs mois. On ne fait que les regarder nous passer sous le nez », déplore Hervé Moal. Selon Chloé Morin, la Calédonie a un atout tout trouvé : ces fortunes « adorent nos compétences. C’est le savoir-faire à la française ». Hervé Moal renchérit, affirmant qu’« il y a de la demande de nos pays voisins qui souhaitent faire appel à nous parce qu’on peut techniquement résoudre leurs problèmes, mais nous sommes bloqués car il n’y a pas de moyens de levage adaptés ». Le « projet Numbo », que la province Sud voit d’un bon œil, pourrait profiter, selon Philippe Darrason, « d’une disposition fiscale avantageuse, sorte de zone franche ».

Les Loyauté veulent mettre en place des aires naturelles protégées

Le texte est dans les tuyaux mais pas encore voté. La province des îles Loyauté souhaiterait se doter de son propre mécanisme d’aires naturelles protégées et les intégrer dans son code de l’environnement comme l’ont déjà fait les provinces Sud et Nord. Mais à la différence de cellesci, l’institution dirigée par Jacques Lalié encadrerait ces zones en tenant largement compte de la coutume et de la gestion traditionnelle de la nature par les populations locales. « Cela pourra être des aires protégées terrestres ou maritimes pour des raisons de préservation de la biodiversité mais pas que : spirituelles, culturelles, aussi », déclarait dans nos colonnes, à la fin juin, Victor David, chercheur à l’IRD, qui a apporté un appui scientifique à la province pour l’élaboration du code de l’environnement.

Cadre légal et sanctions

Concrètement, celui-ci préciserait que la province, les tribus, clans ou groupements de droit particulier local (GDPL) pourraient être à l’origine de ces zones coutumières. « La province peut refuser si elle estime que la demande revient à privatiser un espace », expliquait le chercheur Victor David.

Ainsi, un plan de gestion devra être formalisé comportant un certain nombre d’éléments : délimitation géographique de l’aire, clans et tribus concernés par la création de celle-ci, sanctions envisagées… Des règles connues de tous qui auraient peut-être pu permettre d’éviter l’affaire d’Ouvéa. Le code stipulerait également que les activités dans ces zones protégées soient obligatoirement autorisées par la province après l’avis des coutumiers. Enfin, le texte prévoirait de laisser aux personnes à l’origine de l’aire, le soin de fixer les sanctions, qu’elles soient administratives ou pénales. Pour surveiller ces aires, Jacques Lalié a promis, lors de son discours de politique générale, que « les moyens alloués à la surveillance de nos territoires seront renforcés ». « L’incident récent sur Iaai met en exergue l’impérieuse nécessité de travailler ensemble, en totale synergie avec nos autorités coutumières, garantes des pratiques et des règles coutumières dans le principe de subsidiarité ».

