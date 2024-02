Des avions européens vont remplacer temporairement deux appareils d’Aircalin

La flotte d’Aircalin va bientôt être privée de deux de ses avions, sur les quatre dont elle dispose. En effet, l’A330neo Kanumera intégrera, le 15 mars, un programme mondial de mise à niveau des A330, tandis que l’A320neo Tibarama fera l’objet de réparations sur l’un de ses moteurs, à la suite d’une panne technique. Pour ne pas perturber davantage le programme de vols, déjà largement modifié pour les prochaines semaines, deux compagnies européennes vont mettre à disposition deux de leurs appareils.

Une maintenance mondiale en flux tendu

La compagnie française Amelia affrétera un A319 pour les vols régionaux (Australie, Nouvelle-Zélande et les îles du Pacifique), d’une capacité de 132 sièges, soit l’équivalent de l’A320 d’Aircalin. Le niveau de confort sera identique, assure la compagnie calédonienne, bien que l’avion soit dépourvu de wifi et d’écrans individuels. "Néanmoins, les passagers pourront accéder aux programmes de divertissement (IFE) depuis leurs propres smartphones, tablettes et ordinateurs", souligne Aircalin. Quant aux vols internationaux (Singapour et Tokyo), un A330-200 de la compagnie espagnole Wamos Air remplacera l’A330neo Kanumera jusqu’à son retour le 30 avril. Là encore, Aircalin assure un niveau de confort équivalent, malgré l’absence de wifi et d’une classe Premium, inexistante sur cet appareil. Les deux avions ont été affrétés avec leur équipage. Du personnel navigant d’Aircalin sera toutefois présent à bord.

L’affrètement de ces deux appareils intervient dans un contexte mondial extrêmement contraint dans la maintenance des avions. "La relance et l’augmentation du trafic aérien ont mis les avionneurs, motoristes et fournisseurs en flux tendu, entraînant un allongement des délais de prise en charge et des difficultés sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement", explique la compagnie calédonienne.