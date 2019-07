Un salon dédié à l’orientation des élèves de troisième

La Direction diocésaine de l’école catholique (Ddec) est à l’origine de cet événement, conçu de A à Z par les élèves de BTS du lycée Saint-Joseph de Cluny et des élèves de première de différentes sections : proposer un salon spécifique pour les futurs lycéens. « Il y avait déjà une offre pour les étudiants, mais pas encore pour les collégiens : or c’est la première vraie phase d’orientation pour un jeune », explique Stéphanie Mege-Vaimua Selui, directrice déléguée aux formations professionnelles et technologiques du lycée Saint-Joseph de Cluny. D’autant que la filière générale, technologique et professionnelle a été reformée. Quels choix de spécialités faire en seconde ? « Il nous a semblé nécessaire de l’expliquer aux collégiens mais aussi à leurs parents, qui sont encore très demandeurs d’informations », précise Stéphanie Mege-Vaimua Selui.

Tous les collèges publics et privés du territoire ont été invités à assister à ces deux jours de salon, vendredi 19 et samedi 20 juillet. Il sera également l’occasion de découvrir la formation en alternance, elle aussi en pleine transformation. « Il y a encore beaucoup d’idées reçues sur la filière professionnelle ou l’alternance : nous voulons montrer qu’elles sont faites pour les gens de terrain », résume Stéphanie. Pour Maud Gouriou, professeure référente au lycée Saint-Joseph de Cluny, une bonne préparation est un levier contre le décrochage scolaire, car « un collégien informé sera un lycéen heureux ».

Prévenir le décrochage scolaire

Une cinquantaine de stands attendront les collégiens sur le site du centre culturel Tjibaou, répartis par pôles métiers : le secteur tertiaire, industriel, agricole, les métiers du développement durable, mais aussi un « espace international » dédié aux études à l’étranger et aux séjours linguistiques et un espace des « partenaires de la vie lycéenne » comme le centre du service national, les banques, les auto-écoles, pour offrir un panorama complet.

Des conférences et des témoignages d’anciens lycéens ponctueront les journées : « on cible les élèves de troisième mais évidemment, ceux qui souhaitent s’intéresser tôt à leur orientation, dès la quatrième, sont les bienvenus », précise le lycée organisateur. Hasiata Sialefuka, élève en BTS assistant manager au lycée Saint-Joseph de Cluny, a travaillé un an sur l’organisation de cet événement, qui « donne un avant-goût du travail en équipe et de la vie professionnelle, explique-t-il : affecté dans le pôle animations, mes idées n’ont pas toutes été retenues eh bien, c’est comme ça. Et on se donne à fond sur celles des autres ! ».

Même enthousiasme du côté de Jessica Poulawa, en BTS négociation relation client, qui aura la fierté « d’administrer le questionnaire d’une banque ». Les collégiens pourront se procurer des fiches formation et échanger avec des enseignants et des professionnels : vendredi de 8 heures à 17 heures et samedi de 8 heures à 13 heures, au centre Tjibaou.