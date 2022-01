Une dépression moins forte que prévu

"Certes, la dépression sera beaucoup moins intense que ce qu'on craignait, les pluies ne seront pas partout exceptionnelles, mais les Calédoniens doivent vraiment rester très vigilants ", avertit Christine Esposito, prévisionniste chez Météo France. À partir de jeudi soir, une dépression tropicale faible se rapproche du Caillou, entraînant avec elle beaucoup de pluie pendant plusieurs jours. Or, avec les fortes précipitations qui ne cessent de s'abattre sur le pays depuis décembre, les sols sont déjà saturés en eau. Ces nouvelles intempéries devraient donc faire déborder très rapidement les rivières et rendre la circulation impossible sur de nombreuses routes.

Dans le détail, cet axe de basses pressions, qui se forme à l'Ouest de l'île vanuataise de Santo, descend vers le nord du pays, ce vendredi. Il doit ensuite passer à proximité des Loyauté, samedi au fil de la journée, puis du sud de la Grande Terre et l'île des Pins, dans le courant de la soirée. Par conséquent, des orages et des pluies conséquentes sont attendus.

"Pour vendredi et samedi, nous prévoyons le même scénario, explique Christine Esposito. En matinée, la façade Ouest devrait être relativement préservée alors que les précipitations seront déjà constantes sur la côte Est et sur les îles. Puis, l'après-midi, cela déborde du relief et les pluies devraient, à leur tour, gagner tout l'Ouest."

Si la situation peut encore évoluer au fil des heures, l'indice de confiance est élevé puisque tous les modèles météorologiques convergent tant sur la trajectoire que sur la faible intensité de cette dépression.

Les fortes rafales ne devraient donc pas être au rendez-vous, si ce n'est à Maré et à l'île des Pins dans la nuit de samedi à dimanche. "Un renforcement passager des vents jusqu'à 35, voire 40 nœuds, est attendu, ce qui correspond à une vigilance jaune pour forts vents", précise la prévisionniste. Une fois, cette dépression évacuée, le retour du beau temps devrait regagner progressivement le pays dès le dimanche. À l'exception des îles Loyauté, où le risque de pluie et d'orages reste élevé jusqu'à mercredi.

Encore des records de pluie et de chaleur

À l'exception d'Ouvéa, l'ensemble du pays a connu des précipitations très excédentaires par rapport à la normale, au cours du mois de décembre, soit environ 2,5 fois plus de pluie que la moyenne. Ainsi, dans six stations, le record de cumul mensuel de pluie en décembre est battu : Poé (235 mm), col des Roussettes (500,6 mm), Tango (492,3 mm), Pocquereux (467,7 mm), Kopéto (610,6 mm) et Méa SLN (710,9 mm).

Avec une température moyenne mensuelle de 26,7 °C dans le pays, soit un écart à la normale de +1,4 °C, la période est le mois de décembre le plus chaud depuis 1970 (à égalité avec décembre 1997). Les températures minimales mensuelles ont varié entre 18,1 °C à Aoupinié (Ponérihouen) et 25,1 °C à Poingam, "ce qui est largement au-dessus des moyennes saisonnières", note Météo France. Les écarts à la normale sont ainsi compris entre +1,2 °C à Koumac et +2,5 °C à Ouanaham et à La Roche. Les températures maximales mensuelles sont, elles, comprises entre 23,9 °C à Aoupinié et 32,5 °C à La Ouenghi.