Une grande partie du pays reste sous l’influence de la dépression… et en vigilance jaune

La Nouvelle-Calédonie reste sous l’influence d’une dépression, qui circule, ou plutôt stagne au nord du pays, générant depuis vendredi dernier des pluies abondantes qui vont se maintenir ce mardi sur une grande partie du pays.

C’est pourquoi 24 communes restent placées en vigilance jaune aux fortes pluies sur la Grande-Terre au nord de Yaté et de La Foa ainsi que sur Lifou, Ouvéa et Bélep.

Le risque d’averses localement fortes ou orageuses persiste et devrait affecter en particulier le Nord-Est. Ces précipitations peuvent s’accompagner de fortes rafales.

Plus de 100 mm d’eau à Tango

La faible dépression, à l’origine de ces intempéries, se situait ce mardi matin à environ 280 km dans le nord-ouest de Belep. Le système maintient sur la Nouvelle-Calédonie un flux de nord-est perturbé, avec des averses parfois fortes et orageuses. Certaines de ces cellules peuvent être par moments stationnaires et ont pu générer des cumuls très importants. Ont par exemple été relevés, en première partie de nuit en 6 heures : 108 mm à Tango (à Koné), 83 mm à Ponérihouen et 50 mm à Koné.

Vers une dépression tropicale modérée ?

Pour l’heure, l’évolution de ce phénomène reste très incertaine. Mais elle devrait continuer à générer un temps instable et humide ces prochains jours, notamment dans la moitié nord du Caillou. "Il existe une importante dispersion dans les différents scénarios d’évolution, avec pour certains, un risque faible d’atteindre le stade de dépression tropicale modérée en fin de semaine, indique Météo France. Le scénario peut évoluer en fonction de l’évolution de cette zone dépressionnaire. Néanmoins, l’ensemble du Pays conserve un risque de pluies fortes et orageuses sur l’ensemble de la période, en particulier Bélep, le Nord, l’Est et les Loyauté. Le vent est conditionné par la position et l’intensité de la dépression, avec un vent de secteur Est se renforçant potentiellement à proximité de la dépression en fin de période."