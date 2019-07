Après le Titanic, Ballard veut retrouver l’avion d’Earhart

Robert Ballard doit quitter les Samoa le 7 août pour rallier l’atoll inhabité de Nikumaroro, appartenant à la République du Kiribati, où l’appareil de l’aviatrice se serait écrasé, indique le magazine National Geographic. L’expédition doit être composée de deux équipes : l’une, dirigée par un archéologue du National Geographic, doit étudier des sites spécifiques de l’île, alors que Robert Ballard doit superviser les recherches sous-marines à bord de son bateau d’exploration, le Nautilus. Cette mission doit faire l’objet d’un documentaire de deux heures dont la diffusion est prévue le 20 octobre sur la chaîne du magazine.

Un mystère depuis 1937

M. Ballard, 77 ans, a plusieurs trophées à son actif, comme le Titanic, identifié en 1985 par 4 000 m de fond, le cuirassé allemand Bismarck ou le porte-avions américain USS Yorktown, coulé en 1942 pendant la bataille de Midway dans le Pacifique.

Le sort d’Amelia Earhart, pionnière de l’aviation et première femme à avoir traversé l’Atlantique en solitaire en 1932, reste un mystère 82 ans après sa disparition. L’aviatrice, alors âgée de 39 ans, avait décollé d’Oakland (Californie) aux commandes de son bimoteur Lockheed Electra avec son navigateur Fred Noonan le 20 mai 1937 pour réaliser un tour du monde d’ouest en est.

Le 2 juillet, ils quittaient Lae, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, pour une étape particulièrement ambitieuse de 4 000 kilomètres afin de se ravitailler en carburant sur le minuscule îlot d’Howland, territoire américain situé pratiquement à mi-chemin entre l’Australie et Hawaï. Ils n’y sont jamais arrivés.

La théorie la plus courante veut que le bimoteur soit tombé en panne sèche au-dessus de l’océan et se soit écrasé sur Nikumaroro, alors appelée Gardner Island.

En mars 2018, Richard Jantz, professeur d’anthropologie à l’université du Tennessee, affirmait que des ossements, du matériel et des affaires retrouvés en 1940 sur cette île correspondaient aux restes de l’aviatrice. Les ossements en question ayant été perdus, le chercheur n’avait cependant pas pu les analyser directement.

En juillet 2018, une nouvelle étude réalisée par des membres de l’International Group for Historic Aircraft Recovery (TIGHAR) émettait l’hypothèse qu’Amelia Earhart et Frederick J. Noonan, à court de carburant, se seraient posés en catastrophe sur le récif de l’île Nikumaroro. Ils auraient utilisé la radio de leur avion pour envoyer des messages de détresse avant de se retrouver submergés par les flots.

Messages radio

L’équipe a récupéré 57 retranscriptions d’appels à l’aide crédibles. A l’époque, les autorités espéraient capter le plus de signaux radio possibles du Lockheed Electra et avaient changé la fréquence pour qu’ils soient accessibles au grand public. Elles avaient ainsi récupéré ainsi des centaines de retranscriptions. Mis bout à bout, ces appels à l’aide racontent les derniers jours de la navigatrice.

Le 2 juillet, la Texane Mabel Larremore entend Amelia Earhart expliquer que « l’avion est en panne sur une île non reprise sur une carte. Petite, inhabitée ».

Le 4, elle indique qu’elle est « toujours vivante. Il faut se dépêcher. Dites à mon mari que ça va », selon Howard Coons de San Francisco. « On est envahi par l’eau, mon navigateur est gravement blessé. Nous ne tiendrons plus très longtemps », capte Thelma Lovelace depuis Saint-Jean, dans le Nouveau-Brunswick, le 7 juillet. Puis silence radio.

Un documentaire diffusé en juillet 2017 sur la chaîne américaine History Channel, intitulé Amelia Earhart : The Lost Evidence, suggère que les deux aviateurs ont survécu avant d’être faits prisonniers par les Japonais. Les documentaristes fondent leur théorie sur une photo des Archives nationales américaines à Washington. On y voit plusieurs personnes sur un quai de l’atoll de Jaluit, dans les îles Marshall, dont une femme de dos, à la silhouette ressemblant à celle d’Amelia Earhart. Un homme debout non loin d’elle sur le quai ressemblerait à Fred Noonan. Derrière le quai, on aperçoit un bateau remorquant un engin. Il pourrait s’agir du navire japonais Koshu Maru tirant l’avion d’Amelia Earhart. Des habitants des îles Marshall affirmaient depuis longtemps que les deux aviateurs avaient survécu à l’atterrissage en urgence de leur appareil avant d’être capturés par les Japonais.

Mais l’expert militaire américain Matthew B. Holly affirme que la photo provient d’un carnet de voyage d’un photographe japonais publié en 1936. Elle est visible sur les collections en ligne de la Bibliothèque de la Diète du Japon