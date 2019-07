Canberra appelle Pékin à laisser sortir une mère ouïghoure et son fils

Australie. Le gouvernement australien a appelé, mercredi, la Chine à laisser un enfant australien et sa mère ouïghoure quitter le pays.

La Chine est soupçonnée d’avoir interné un million de personnes, surtout ouïghoures, dans des camps de rééducation de la province du Xinjiang. Pékin dément et parle de « centres de formation professionnelle » destinés à lutter contre la radicalisation islamiste. L’Australie figure parmi 22 pays, dont le Royaume-Uni, la France, le Canada et le Japon, qui ont écrit la semaine dernière aux plus hauts responsables de l’ONU pour dénoncer les détentions arbitraires.

Canberra avait dans un premier temps refusé la nationalité au petit Lutifeier, né au Xinjiang, en août 2017, d’un père australien et d’une mère ouïghoure, avant de revenir sur sa décision à la suite d’une procédure en justice. Le père, Sadam Abdusalam, milite depuis des mois pour que son épouse ouïghoure, Nadila Wumaier, et leur fils qu’il n’a jamais rencontré puissent venir en Australie.

Entretien à la télé

Mercredi, la ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, a annoncé que « l’ambassade à Pékin a demandé officiellement que les autorités chinoises permettent à Mme Wumaier et à son fils, qui est un ressortissant australien, de se rendre en Australie ». Cette annonce survient quelques jours après la décision de M. Abdusalam d’évoquer son cas en public, lors d’un entretien lundi avec la chaîne ABC. Sa femme aurait été entendue par les autorités chinoises au lendemain de cet entretien puis relâchée. Mme Payne a souligné cependant que les autorités consulaires n’avaient pas de contact avec Mme Wumaier, qui n’est pas Australienne.

Canberra évite traditionnellement toute friction avec Pékin, son plus important partenaire commercial. Mais les tensions se sont accrues du fait d’inquiétudes sur les questions de sécurité et la présence chinoise croissante dans le Pacifique.