La bouteille à la mer reparaît 50 ans après

Australie. Un petit Australien, qui a trouvé sur une plage une bouteille contenant un message, s’est peut-être découvert un nouvel ami car son auteur, un Anglais, qui l’avait jetée à la mer voici cinquante ans depuis un navire en partance pour l’Australie, a été identifié.

Jyah Elliot, 9 ans, a découvert le trésor dans des dunes de sable sur une plage d’Australie-Méridionale mardi dernier. Le lendemain, le groupe de médias ABC avait retrouvé la trace de l’auteur du message via sa famille élargie vivant au Royaume-Uni et en Australie. Mais le petit garçon devra attendre un peu pour avoir des nouvelles et peut-être rencontrer ce nouveau correspondant. Car aujourd’hui âgé de 63 ans : celui-ci a de nouveau pris la mer, mais cette fois pour une croisière en mer Baltique. Paul Gilmore avait 13 ans lorsqu’il jeta depuis le TSS Fairstar, un bateau qui transportait des migrants britanniques du Royaume-Uni vers l’Australie, sa bouteille dans l’océan Indien, le 17 novembre 1969. Il espérait trouver un correspondant.

« Absolument incroyable »

La lettre, qui dit que le navire se trouve à « 1 000 milles à l’est de Fremantle, en Australie-Occidentale », demande au récipiendaire de « répondre, s’il vous plaît ». Paul Gilmore avait envoyé au total six bouteilles.

Dès le lendemain de sa découverte, le jeune Jyah a aussitôt envoyé une lettre à l’adresse australienne qui figurait dans le message.

La sœur de Paul Gilmore, Annie Crossland, a expliqué que son frère répondrait au jeune garçon dès son retour de croisière. « C’est extraordinaire, absolument incroyable. Il sera super content », expliquant que la famille avait déménagé depuis bien longtemps de l’adresse figurant sur le message.

En mars 2018, la plus vieille bouteille contenant un message avait été trouvée près de Wedge Island, à 160 km au nord de Perth, déjà en Australie. Elle avait été jetée à l’eau le 12 juin 1886 dans l’océan Indien à 950 km des côtes par un bateau allemand, le Paula, dans le cadre d’expériences scientifiques visant à comprendre les régimes de courants et améliorer les routes maritimes.