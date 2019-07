Des règles pour faciliter les héritages

Polynésie française. Le Parlement a adopté définitivement mardi, par un ultime vote du Sénat, une proposition de loi visant à faciliter la gestion de l’indivision foncière en Polynésie, une « réforme importante », s’est félicitée la garde des Sceaux, tout juste rentrée d’un déplacement dans le Pacifique.

Ces dispositions permettent d’adapter le droit commun aux spécificités culturelles et géographiques. Lors de sa visite en Polynésie française, Nicole Belloubet a notamment inauguré le tribunal foncier de Papeete, « dédié aux affaires de terres », particulièrement bloquantes dans ce territoire d’outre-mer composé de cinq archipels. Car, les particularités locales rendent les questions de succession foncière « complètement inextricables », selon la ministre.

La dispersion géographique des héritiers, leur nombre important en raison des liens familiaux (plusieurs centaines de personnes parfois pour un seul héritage, selon Nicole Belloubet), le nombre important de contentieux ainsi que l’absence de représentation obligatoire par avocat freinent considérablement la succession. S’inspirant des recommandations d’un rapport de 2016 d’une délégation sénatoriale sur la sécurisation des titres fonciers dans les outre-mer, cette proposition de loi comprend six articles. Ils adaptent notamment l’attribution préférentielle d’une propriété, favorisent les sorties d’indivision, permettent à un des membres d’une famille de représenter toute la branche de cette famille, et empêchent la remise en cause d’un partage judiciaire par un héritier omis.

L’article 6 concerne la concession de l’exploitation d’un aérodrome de l’Etat au pays. Ce qui débloquera les politiques d’aménagement sur place.