Nukutepipi, l’atoll polynésien devenu paradis pour milliardaires

Comme partout aux Tuamotu, l’un des cinq archipels de Polynésie française, Nukutepipi offre d’interminables plages de sable blanc, un lagon turquoise et un climat tropical.

Mais il dispose aussi d’autres avantages naturels. D’abord une lentille d’eau douce sous l’atoll. Ensuite l’absence de parasites : à Nukutepipi, il n’y a ni rats ni moustiques.

Nukutepipi est aussi l’un des rares atolls à disposer d’une forêt primaire, les autres motus étant surtout couverts de cocotiers. Les paille-en-queue (oiseau blanc au bec rouge) y nichent à même le sol, sans crainte de l’homme, et les frégates y sont nombreuses.

Ici, tout semble avoir été réalisé dans le respect et même dans l’intérêt de la nature. Récupération de l’eau de pluie plutôt qu’un forage d’exploitation de la lentille d’eau douce. Plantation d’arbres endémiques, mise en place de normes sanitaires extrêmement strictes pour que l’homme interfère au minimum.

Guy Laliberté, ce Canadien cofondateur en 1984 du Cirque du Soleil et devenu milliardaire, a souhaité que cela reste ainsi, de sorte que les matériaux de construction ont tous dû subir des quarantaines pour ne pas apporter de pestes sur l’île. Le résultat est bluffant.

A l’origine, il s’agissait d’un rêve personnel. « J’aime bien penser que partager les trésors, ça fait partie des plaisirs de la vie », explique Guy Laliberté.

Pas de tape-à-l’œil

A Nukutepipi, il y a ce qui se voit, mais aussi ce qui ne se voit pas. Un réseau d’alimentation en eau potable filtrée à 0,2 micron, uniquement mis en place sur la récupération de l’eau de pluie. Un système électrique implanté sur deux axes, solaire et thermique, mais où l’énergie renouvelable est privilégiée. Et puis les bungalows, paradoxalement, sont très discrets malgré leur richesse. Pas de couleur clinquante. Des marrons, des beiges, pour se fondre dans la nature.

C’est autour de ces bungalows que le superbe prend vie. Un « centre-ville » avec piscine en bord de mer. Autour de ce point central, le faré nautique attend les visiteurs sur une plage comme il n’en existe nulle part ailleurs en Polynésie française. Tout autour, un autre faré avec un espace de jeux, un bar immense ouvert sur l’océan.

Ce qui surprend le plus, ce sont les œuvres disposées un peu partout. Des tableaux, des sculptures, de l’art contemporain ou d’inspiration polynésienne, et même une cathédrale en métal rouillé, un édifice de neuf mètres de haut qui confère une atmosphère étrange aux soirées insulaires.

L’atoll dispose aussi de deux salles de sport, d’une salle de yoga et de massage, d’un spa, d’un terrain de tennis, d’un mini-golf, d’un cinéma et d’un dôme d’observation astronomique. Et ce n’est pas fini : Guy Laliberté veut que le site accueille un musée de tiki, ces statues polynésiennes sacrées, détruites lors de la colonisation.

P Guy Laliberté a le sens de la fête mais aussi de la démesure. DJ à ses heures, il aime passer derrière les platines et faire vibrer les enceintes, que son ingénieur du son affirme être prévues pour des concerts de 4 000 personnes. Et des enceintes, il y en a partout ! Y compris dans des endroits improbables comme le bateau qui emmène les plongeurs, ou tout en haut d’une tour en bois de 25 mètres de haut qui surplombe la canopée et où l’observation de la faune et les apéritifs prennent un tout autre sens. Un paradoxe dans cet îlot préservé. L’homme s’est aussi fait construire un studio dernier cri. Il a été mis en place par les équipes de Abbey Road, le mythique studio londonien. Avis aux musiciens Guy Laliberté a lancé les invitations aux musiciens pour venir y enregistrer leurs compositions. Des stars ont déjà fait part de leur intérêt, selon le propriétaire, mais leurs noms restent confidentiels.

> 130 millions la semaine. C’est la somme à débourser pour louer l’ensemble de l’atoll et ses 16 villas. Sur place, 40 personnes travaillent à temps complet mais les effectifs peuvent monter à 120 lors des réservations. Seuls 52 clients peuvent venir en même temps.