Près de 3 200 étudiants attendus à l’université

Des centaines de nouveaux bacheliers se sont rendus à l’université, cette semaine, pour s’inscrire pour la rentrée 2019-2020, avant des vacances bien méritées. Une première étape incontournable dans l’univers universitaire, grandement facilitée par Internet, depuis quelques années maintenant.

« Tout est bien avec ce nouveau système. Il suffit de lire, tout est bien expliqué, simplement », commente la maman d’Hituterai, en attendant leur rendez-vous, fixé à 9 h 30, hier matin. « Quand je suis venue, il y a dix ans avec ma grande, cela n’avait rien à voir, il y avait une énorme queue, c’était l’anarchie. »

En effet, avant, tous les bacheliers devaient se rendre dans les locaux de l’université de Punaauia et sans rendez-vous, pour s’inscrire. File d’attente, cohue, bruit : pas de quoi réussir un premier contact.

« Il est vrai qu’à une époque, nous avions de grandes files d’attente, reconnaît le président de l’UPF, Patrick Capolsini. Avec la prise de rendez-vous en ligne, cela fonctionne bien. Tous les dossiers sont téléchargeables. » Et comme plus de 800 nouveaux arrivants, Hituterai et Matahi, l’une venue avec sa maman, l’autre avec son beau-frère, ont fait de même, avec grande facilité.

Plus de 800 rendez-vous en une semaine

Depuis le 17 juin, les dossiers d’inscription étaient accessibles sur le portail de l’université ou pouvaient être retirés directement à l’UPF.

Toujours via ce portail, depuis le 5 juillet, midi, les prises de rendez-vous étaient possibles mais surtout obligatoires. Les futurs étudiants étaient invités ensuite à suivre la procédure d’inscription associée à leur situation sur le portail, avant de pouvoir valider physiquement leur inscription toute cette semaine, ou la semaine précédente pour les redoublants. Une fois sur place, le parcours passait par trois contrôles : vérifier le dossier, s’inscrire administrativement et enfin choisir les options en complément du cursus général. Le choix est vaste, du théâtre à la science politique, en passant par l’apprentissage du reo maohi, pour les débutants. Résultat : l’inscription a pris moins de 20 minutes.

A noter que pour de nombreux étudiants la loi de Pays pour la protection de l’emploi local qui vient d’être votée à l’Assemblée est aussi synonyme d’espoir de pouvoir rester au pays.