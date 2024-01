Le budget 2024 de la Nouvelle-Calédonie ne sera pas voté avant fin janvier

"Le budget 2024 ne pourra pas être voté avant le 31 décembre", a admis Yannick Slamet, membre du gouvernement en charge des finances, devant les élus du Congrès réunis en séance mardi 26 décembre. Pour la troisième année consécutive, l’exécutif calédonien n’arrivera donc pas à présenter un budget dans les temps. Il devrait être soumis au vote du Congrès "fin janvier", espère toutefois Yannick Slamet. En attendant, le gouvernement a fait appel au "12e provisoire", un dispositif qui permet à son président d’engager des dépenses mensuelles correspondant à celles de l’année précédente malgré l’absence de budget. Une solution pour assurer le fonctionnement des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie dans les prochaines semaines.

Débat sur les salaires de l’ADCK

Plus de 230 millions de francs ont notamment été attribués pour le mois de janvier 2024 à des organismes dédiés à l’enseignement, à la culture, à la jeunesse ou encore à la formation professionnelle. Le cas de l’Agence de développement de la culture kanak (ADCK), qui gère notamment le centre culturel Tjibaou, a fait débat au sein de l’hémicycle du boulevard Vauban. La présidente du groupe Rassemblement, Virginie Ruffenach, s’est étonnée de l’enveloppe versée à l’établissement pour le mois de janvier (35 millions). Dans une note délivrée par les services du gouvernement à la demande de l’élue, "on observe 314 millions de francs de masse salariale", soit "600 000 francs de salaires mensuels moyens". "C’est une vraie problématique quand on connaît l’état des finances de la Nouvelle-Calédonie."

"Les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie ces dix dernières années, c’est plus de 10 milliards de francs affectés. On ne peut pas parler que de l’ADCK, il faut tout mettre sur la table", a rétorqué Ithupane Tieoue, du groupe Union pour l’indépendance.

Les élus ont toutefois adopté à l’unanimité la délibération, "ce qui ne signifie pas un blanc-seing donné au budget examiné prochainement", a averti Françoise Suve, président du groupe Loyalistes.