Discours de Gabriel Attal : " je souhaite que le processus politique en cours en Nouvelle-Calédonie aboutisse"

" Les outre-mer sont un atout déterminant pour notre pays ", a déclaré ce mardi le Premier ministre devant l’Assemblée nationale, juste après avoir confirmé une mission sur la différenciation et l’adaptation des normes et " un chemin pour l’Autonomie de la Corse dans la République ".

" Il y a dans chaque territoire d’outre-mer, l’enthousiasme de notre jeunesse, la détermination à réussir l’avenir mais les outre-mer concentrent aussi contre la vie chère, pour l’emploi, la sécurité, la santé, l’école, la lutte contre l’immigration illégale et la transition écologique ", a-t-il ajouté, affirmant également qu'" y réarmer nos services publics est encore plus crucial, plus vital qu’ailleurs ".

"Un mot particulier sur la Nouvelle-Calédonie"

" Chacune de nos politiques publiques doit tenir compte des spécificités outre-mer et pour faire face aux enjeux exceptionnels ces territoires sont confrontés, nous déposerons une loi sur Mayotte " a-t-il poursuivi, avec aussi " un mot particulier sur la Nouvelle-Calédonie : je souhaite que le processus politique en cours aboutisse, j’y veillerai, et vous examinerez dans quelques semaines un projet de loi constitutionnelle sur l’avenir de la Nouvelle-Calédonie ".

Projet de loi constitutionnelle qui concerne la modification du corps électoral provincial, accompagné par un projet de loi organique pour le report des élections provinciales calédoniennes. Dans son discours, le Premier ministre a dit aussi vouloir " un nouveau plan d’adaptation au changement climatique qui présentera des solutions adaptées à chaque territoire, notamment dans les outre-mer ".

Gabriel Attal a aussi annoncé une évolution du régime de catastrophe naturelle " pour le moderniser et éviter que certains assureurs n’abandonnent les territoires les plus à risques ".