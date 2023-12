Quelles sont les mesures-clés de la loi immigration ?

Voici les mesures clés du projet de loi immigration voté mardi au Sénat et l’Assemblée nationale, fustigé par la gauche, salué par l’extrême droite et source de malaise au sein de la majorité. A noter que du côté calédonien, les deux députés, Nicolas Metzdorf et Philippe Dunoyer, et le sénateur Georges Naturel ont voté pour, alors que le sénateur indépendantiste, Robert Xowie, s’est opposé au texte.