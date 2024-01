Devant le Congrès, des militants indépendantistes fustigent "la destruction du destin commun"

Alignés devant l’entrée du Congrès, en quête des dernières zones d’ombre qu’offrait le bâtiment du boulevard Vauban, entre 100 et 200 militants indépendantistes étaient réunis, ce jeudi 11 janvier, lors d’une mobilisation organisée par la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), composée de plusieurs formations indépendantistes (UC, Parti travailliste, le Mouvement des Océaniens indépendantistes, Dynamique autochtone, l’USTKE et le CNTP).





"On est ici parce que l’avenir du pays doit se décider avec les gens du pays, et qu’en ce moment on est train de décider pour nous", martelait au micro Hervé Tein-Taouva, membre actif de la cellule.

"Il nous faut plus de temps"

Pendant ce temps, au Congrès, les élus de la commission de la législation et de la réglementation générale (CLRP) se réunissaient pour donner leur avis sur le projet de loi organique censé reporter les élections provinciales au plus tard au 15 décembre 2024. "On demande à nos élus de refuser de donner du temps à l’État Macron qui a engagé dans le même temps un projet de loi constitutionnel en vue de modifier le corps électoral." Des agissements vus comme "un passage en force" sans attendre "un consensus" et "des compromis" qui ont "toujours permis de régler les difficultés" en Nouvelle-Calédonie. Les deux textes pourraient, selon les militants, renverser "les équilibres qu’on a trouvés il y a trente ans". "Aujourd’hui, c’est la construction de notre destin commun que l’on vient détruire."





"Il nous faut plus de temps, on est d’accord qu’il faut avancer mais ça se fera tous ensemble", poursuit Hervé Tein-Taouva, par ailleurs élu de la province Nord. En attendant un potentiel accord, les organisations indépendantistes demandent que les élections provinciales se tiennent "aux dates prévues" et sans "changer les règles".

Une séance plénière sera organisée au Congrès à la suite de l’avis consultatif rendu par les élus de la CLRP. Ce sera une nouvelle occasion, pour la CCAT, d’appeler à la mobilisation des citoyens.