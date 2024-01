Les élections aux îles Salomon fixées au 17 avril

Les îles Salomon se préparent pour leurs élections générales qui se dérouleront le 17 avril. Ce scrutin, qui doit désigner les députés au Parlement national ainsi que les membres des assemblées provinciales, devait avoir lieu l’an dernier mais avait été reporté par M. Sogavare.

Le Premier ministre, qui fait campagne pour un alignement avec Pékin au détriment des Occidentaux, soutenait qu’il était impossible de l’organiser avant les Jeux du Pacifique, dont le pays a été l’hôte en novembre et décembre.

Peur de perdre ?

Le chef de l’opposition, Matthew Wale, avait accusé M. Sogavare de retarder les élections par peur de les perdre.

Depuis 2019, date à laquelle les Salomon ont rompu avec Taïwan et ont reconnu la Chine communiste, M. Sogavare a entrepris un net rapprochement avec Pékin.

La Chine et les Salomon ont ainsi signé en 2022 un vaste pacte de sécurité aux contours flous, faisant craindre aux États-Unis et à l’Australie voisine l’établissement d’une base militaire chinoise dans l’archipel. La Chine et les Salomon ont toutes deux nié cette éventualité, mais les détails de l’accord n’ont jamais été révélés.