Abrogation de l’obligation vaccinale : "une faute grave à l’égard des Calédoniens"

"La décision la plus grave et la plus irresponsable de l’histoire contemporaine de la Nouvelle-Calédonie" : alors que la commission permanente du Congrès doit statuer, jeudi matin, sur l’abrogation de l’obligation vaccinale, Calédonie ensemble n’a pas de mots assez durs pour qualifier le projet de délibération porté par "Virginie Ruffenach du Rassemblement, par l’ensemble des partis indépendantistes et par l’Éveil océanien."

Philippe Dunoyer, dont le parti est à l’origine de cette obligation, s’en est expliqué en conférence de presse, mercredi matin : " Si demain, la décision de suppression est prise par la commission permanente du Congrès, elle constituera une faute grave à l’égard des Calédoniens."

Le député pointe plusieurs raisons à cela : "On ne sait pas de quoi demain sera fait car la pandémie continue à l’échelle mondiale. En responsabilité, il aurait fallu alléger les contraintes ce que nous avons proposé : suspendre l’amende pour le monde économique et les personnes vulnérables, décaler la date d’application au mois de juillet…"

Il dénonce aussi la méthode : "Cela se fait dans le dos des Calédoniens car la décision qui doit être prise jeudi le sera par la commission permanente de onze membres alors que la décision de maintien de l’obligation, datant du 21 décembre, avait été prise en séance publique dans le cadre d’un vote nominatif. De plus, cette décision sera prise sans avoir consulté la communauté médicale qui est en première ligne, ni les autorités sanitaires."

Fin de l’obligation de vaccination à l’entrée en Calédonie ?

Pour Philippe Dunoyer : "Le message est catastrophique. Que ce soit à l’égard de ceux qui n’ont pas encore engagé de schéma vaccinal, à l’égard de ceux qui sont en cours de le faire et il est méprisant à l’égard des 190 000 Calédoniens qui ont compris ce que voulait dire cette obligation, c’est-à-dire un message sanitaire, de sécurité collective et de civisme."

Une analyse que partage Jean Kays, membre de Calédonie ensemble et sénateur coutumier, qui craint que : " ce que les Calédoniens vont entendre c’est la suppression de la vaccination."

Outre les conséquences sur les personnes immunodéprimées "qui seront les premières victimes en cas de nouveaux variants", la suppression de l’obligation vaccinale entraînera aussi celle de l’obligation d’être vacciné pour entrer en Nouvelle-Calédonie. "Ce qui fera de la Nouvelle-Calédonie le seul pays de la région où il sera possible de le faire, contrairement à l’Australie, à la Nouvelle-Zélande, qui l’impose aussi à ses ressortissants, à Fidji ou encore au Vanuatu."