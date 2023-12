Agissons solidaires veut remobiliser autour de la réforme du Ruamm

Depuis la demande de seconde lecture, déposée par les groupes Les Loyalistes et Rassemblement début novembre, la réforme tant décriée du Régime unifié d’assurance maladie maternité (Ruamm) a quelque peu disparu du débat public. "Si ce projet de réforme semble, en apparence, être immobilisé, il ne doit pas pour autant endormir le collectif et sa capacité à peser prochainement dans les discussions, ni même à devoir se remobiliser dans l’éventualité d’un passage en force de ce texte", avertit Agissons solidaires, dans un communiqué diffusé ce jeudi 14 décembre.

Le collectif, qui regroupe les principales organisations patronales (Medef, CPME et U2P), les chambres consulaires et le syndicat des rouleurs du BTP, se mobilise depuis près d’un an contre le projet de loi porté par l’élu de l’Éveil océanien, Milakulo Tukumuli et adopté à l’unanimité le 19 octobre, avant la demande de seconde lecture. Pour Agissons solidaires, pas question de baisser la garde, alors que les discussions entre les différentes parties dans le cadre de la commission spéciale n’ont toujours pas repris. "La vigilance demeure donc de rigueur et un retour sur les travaux du collectif s’impose pour partager auprès du plus grand nombre les informations dont dispose, à ce jour, le collectif."

Partage d’informations

Ainsi, Agissons solidaires appelle les Calédoniens à se retrouver lors d’une réunion publique, mercredi 20 décembre à 17h30, sous la halle du marché broussard de Ducos. Un moyen, pour le collectif, de remobiliser les opposants au texte, et notamment les travailleurs indépendants, qui ont manifesté à plusieurs reprises dans les rues de Nouméa en février et mars.

"À l’occasion de cette réunion d’information, ouverte à tous, les représentants du collectif reviendront sur toutes les étapes du mouvement qui ont animé l’action et la mobilisation d’Agissons solidaires au cours de ces dix derniers mois. Ils rappelleront aussi les principes fondamentaux du collectif et apporteront toute la lumière nécessaire sur les propositions faites et sur les suites attendues par ses représentants." L’évènement pourra également être suivi en direct sur la page Facebook du collectif.